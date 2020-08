La Policía dispuso 20 retenes fijos para controlar el uso del barbijo

Jueves, 27 de agosto de 2020

La fuerza de seguridad provincial reforzó las medidas y diariamente cuenta con unos 60 puntos, entre fijos y móviles, distribuidos en distintas zonas de la ciudad, donde exigen la utilización de tapaboca y la documentación personal y del vehículo.







Esta semana, la Policía de la Provincia de Corrientes reforzó los controles viales en los principales accesos al microcentro capitalino, y a los habituales requerimientos de documentaciones personales y vehiculares, sumaron la inspección del uso obligatorio de barbijo o tapaboca tanto en conductores de automóviles, de motocicletas o de bicicletas, como en los acompañantes. La fuerza de seguridad provincial cuenta con un total de 60 puntos distribuidos en la ciudad, contabilizando 20 puestos móviles en las salidas de la zona céntrica y otros 20 en las principales avenidas.



Desde el Gobierno de la Provincia de Corrientes explicaron que los permisos de circulación no se encuentran vigentes desde que la ciudad ingresó a la fase 5 de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo), por lo que se puede transitar por la Capital sin ningún tipo de habilitación oficial.



Durante la jornada de ayer, el refuerzo de los controles policiales en algunos puntos de la ciudad llamó la atención de los conductores vehiculares debido a que una de las requisitorias de los agentes fue el uso obligatorio del barbijo o tapaboca. “Cumpliendo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nacional vigente, contamos con 20 controles fijos en los principales accesos al microcentro de la Capital, donde se solicita el uso obligatorio de barbijo o tapaboca tanto en los conductores vehiculares como en los acompañantes. Además, solicitamos las habituales documentaciones personales y vehiculares”, explicó el jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía de Corrientes, César Fernández.



Actualmente, la Policía cuenta con 60 puestos de control de distinta modalidad en la ciudad. “A los 20 puestos fijos en los accesos al microcentro, sumamos otros 20 móviles en las salidas y otros 20 puntos móviles distribuidos en las principales avenidas de la Capital”, precisó el funcionario policial.



Asimismo, ante las dudas de la ciudadanía con respecto al refuerzo de la presencia policial en zonas de la Capital, desde la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información (Susti) del Gobierno de la Provincia explicaron que para transitar por la ciudad no son necesarios los permisos de circulación. “Desde que la ciudad de Corrientes ingresó a la fase 5, los permisos de circulación quedaron obsoletos, por lo que no es necesario ninguna habilitación para transitar. Sí exigimos las documentaciones del conductor, del vehículo y el uso obligatorio del barbijo de todos los ocupantes”, añadió Fernández.