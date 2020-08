Con doce nuevos casos, Corrientes llegó a los 301 contagios de Coronavirus Jueves, 27 de agosto de 2020 El parte oficial de hoy da cuenta que se registraron 12 nuevos contagios en la provincia. Once son de Capital y uno en Mocoretá. Con estos números Corrientes superó los 300 casos acumulados de los cuales 246 ya se recuperaron.



El informe epidemiológico de la Provincia da cuenta de doce nuevos contagios de Coronavirus, once de los cuales residen en Capital, y cuyos nexos corresponden, a personas que trabajan en la salud de la Provincia del Chaco, otra persona que mantuvo contacto con un positivo-familiar de esa provincia, tres que mantuvieron contacto con un positivo de la provincia de Córdoba, tres con personal de Seguridad de Transporte de Buenos Aires-Chaco, dos por contacto estrecho con positivos locales. Y una persona de Mocoretá transportista que mantuvo contacto con un positivo de la provincia de Buenos Aires.



Se han recuperado 246 personas, que fueron dadas de alta. Hay Activos 53 positivos, once de los cuales se encuentran internados en el Hospital de Campaña, en condición clínica estable. De los activos 43 son de Capital, 1 de Itatí, 1 de Bella Vista, 1 de Monte Caseros, 1 de Ingenio Primer Correntino Santa Ana, de Juan Pujol 1, Mocoretá 2, La Cruz 2 y Virasoro 1. Dos personas fallecieron a la fecha, uno de Capital y uno de Paso de los Libres. Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 1589 personas y han concluido esa condición de aislamiento 18369 personas.