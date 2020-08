Paso de los Libres ya no tiene casos de Coronavirus Jueves, 27 de agosto de 2020 El intendente Martín Tincho Ascúa pidió hoy a la población mantener los cuidados con las medidas de prevención para evitar nuevos casos de coronavirus, al confirmarse que, desde este miércoles, la ciudad ya no registra casos activos de esa enfermedad.



“Ahora, me resta pedirles que se cuiden mucho, que respeten todas las normas y protocolos que el mejor remedio es siempre la prevención”, afirmó Tincho Ascúa en sus redes sociales.



El jefe comunal informó que el Comité de Crisis Provincial informó que todos los pacientes con Covid-19 de Paso de los Libres fueron dados de alta, en una recuperación con fuertes medidas de prevención que hicieron que la ciudad se mantenga en fase 5 y ya no registre casos de coronavirus desde el 26 de agosto.



“A todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad quiero darles las gracias. Con el esfuerzo, compromiso, y trabajo en conjunto de todos, hemos llegado nuevamente a la situación que hemos vivido durante más de 100 días y es, volver a tener 0 casos activos de coronavirus ya que el último caso positivo activo de la ciudad fue dado de alta”, precisó Tincho Ascúa.



“Nos pone muy felices por todos nosotros, los libreños y las libreñas, quienes hemos pasado quizás el momento más difícil de nuestra historia”, explicó el intendente en relación a los más de 50 casos que se acumularon entre los meses de julio y agosto, a pesar de que Libres se mantuvo sin pacientes de Covid-19 durante los primeros cuatro meses de pandemia.