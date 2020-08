Avanzan en nuevas acciones para el fortalecimiento del sector arandanero correntino

Jueves, 27 de agosto de 2020

A los fines de seguir coordinando acciones que apunten al fortalecimiento de la producción arandanera en Corrientes, técnicos del Ministerio de Producción de la Provincia se reunieron con representantes del sector avanzaron en la construcción conjunta del primer ensayo productivo.





Se trata de una iniciativa con articulación público-privada que apunta a la aplicación de una nueva tecnología que podría beneficiar y aumentar el potencial del cultivo en la provincia, posicionándolo en la escala productiva.



Con la premisa de continuar con el acompañamiento para fortalecer al sector arandanero, el encuentro se desarrolló el pasado martes (25 de agosto) en el establecimiento productivo de la empresa CIFSA (Compañía Industrial Frutihortícola S.A.), ubicado en el departamento de Bella Vista, Corrientes, sito sobre ruta provincial Nº 27. El objetivo fue establecer y aunar acuerdos sobre el desarrollo del primer ensayo productivo en conjunto a realizarse en la provincia entre el Estado provincial y el sector privado.



La problemática planteada fue la de enfrentar a los factores meteorológicos (como lluvias, granizo, vientos, etc.) que afectan al cultivo en momentos críticos de su producción: estados fenológicos de fructificación y la misma campaña de cosecha. De esta manera, se podrían evitar los daños por rajadura y de coloración que impactan en los parámetros de calidad del fruto que son importantes para su comercialización. Se consignó en tanto que el producto que se va a utilizar en el ensayo, corresponde a la empresa Agralia Protecting Crops, que se denomina Agricover.



Luego de una reunión de debate y discusión sobre los aspectos técnicos y las variables a tener en cuenta para ejecutar el proyecto, el sector definió el establecimiento donde se ensayará la tecnología, la firma anfitriona CIFSA fue la elegida en base a las variables determinadas para llevar adelante dicha evaluación.







Los participantes



En el marco de seguridad con protocolo sanitario ante la pandemia de la covid-19, los participantes del encuentro que asistieron fueron los técnicos de la Subdirección de Certificación y Calidad Agroalimentaria de la Dirección de Producción Vegetal del organismo público, la Ing. Agr. Ojeda, Natalia; acompañada de los técnicos, Ingrs. Agrs. Romina Malvarez y Javier Araujo.



Por el sector productivo arandanero participaron representantes técnicos de los establecimientos Esteros Azules S.A. de 21 has en producción (Tatacuá), Agroberries S.A. con 25 has (Bella Vista), Compañia Industrial Frutihortícola S.A.-CIFSA con 53 has (Bella Vista), El Panqueque con 26 has (Bella Vista) y La Pasionaria con 12 has (Mburucuyá) y de manera virtual los establecimientos La Gloriosa con 50 has (Virasoro) y Fresh Berries 5 has (Empedrado).