Canteros reconoció a los “Hacedores del bien común”

Jueves, 27 de agosto de 2020

El vicegobernador, Gustavo Canteros entregó un reconocimiento a los “Hacedores del bien común”. La distinción se dio en el marco del programa que tiene el objetivo de poner en valor el trabajo que realizan los correntinos, a través de numerosas organizaciones que detectan una carencia o necesidad y desarrollan acciones para paliarlas.







En este caso fue el turno del Instituto para Ciegos y Disminuidos Visuales “Valentín Haüy”; al pastor Miguel Ángel Pujol que tiene a su cargo “La Casa de mi Hermano”, y para el Laboratorio Central de Redes y Programas de Corrientes.



“Estamos reconociendo hoy a instituciones que están compuestas por hombres y mujeres y es a ellos a quienes en definitiva están orientadas estas distinciones, poniendo en valor el trabajo que realizan los correntinos que solidariamente se unen para cumplir esta misión esencial para la sociedad civil”, afirmó durante el acto Gustavo Canteros.







LOS RECONOCIDOS



Temprano en la mañana, fue invitado a acercarse a la Vicegobernación los directivos del Instituto Valentín Haüy tiene 44 años de actividad ininterrumpida, depende del Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Es un centro de rehabilitación para discapacitados visuales que cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja en la institución integrada por psicólogos, asistentes sociales, oftalmólogos, estimuladores tempranos, quienes se ocupan de la evolución inicial de las personas que llegan y que determinan cuáles son las prioridades de atención. Pero además trabajan en el lugar, profesores en sistema Braille, estimuladores en trabajos manuales, profesores de educación física, profesores de desarrollo e integración laboral, y quienes se ocupan del trabajo que respecta a la movilidad.



El director ejecutivo del Instituto, Ricardo Núñez expresó durante el acto: "Este reconocimiento del Vicegobernador es un viento de ayuda desde el punto de vista emocional, es una caricia al alma que nos da más fuerzas y más ganas de seguir trabajando, no sólo por nuestros pacientes, sino por toda la comunidad". Y destacó: “éste centro es totalmente gratuito y es uno de los únicos que hay en el país".



A media mañana fue convocado el pastor Miguel Ángel Pujol fundador de “La Casa de mi Hermano” quien también es presidente de la Fundación "Comunidad Cristiana".



La Casa de mi hermano está ubicada en Tucumán 1330, empezó a funcionar el 16 de diciembre del 2000 y su misión es brindar hospedaje transitorio a aquellas personas del interior que se encuentran en la ciudad por temas de salud.



El pastor Pujol señaló: "es un espacio totalmente gratuito. El año pasado, antes de la pandemia, hemos albergado a más de 6 mil personas y seguimos aumentando. Ahora trabajamos con todo el protocolo de salud y confiando en Dios que esto pronto terminará".



En su entrevista con Canteros el Pastor Pujol relató: “día a día recibimos personas del interior que vienen a acompañar a sus familiares internados en los hospitales de nuestra ciudad, y que no tienen medios para abonar un alojamiento. Se los recibe totalmente gratis proporcionándole cena, baño, cama, lugar para lavar ropas, etc. Además les proporcionamos servicio odontológico gratuito gracias a la atención de profesionales que dan de su tiempo y trabajo en beneficio de nuestros comprovincianos”.



Cabe destacar que “La Casa de Mi Hermano” está solventada por la Iglesia "Comunidad Cristiana Nueva Vida", además del aporte de muchos amigos colaboradores solidarios y en este contexto de pandemia: la Casa anunció su reapertura bajo el protocolo de Salud Pública de la provincia.



Finalmente para concluir la jornada fue el turno del Laboratorio Central de Redes y Programas de Corrientes que cuenta con profesionales de primera línea y la última tecnología analítica.



La provincia de Corrientes cuenta con un centro para análisis de alta complejidad donde trabajan alrededor de 60 profesionales, todos correntinos. Además, el 60% de los pacientes no tienen cobertura de obra social, es decir que la atención es totalmente gratuita.



El este centro de análisis está ubicado en Plácido Martínez 1044, y se realizan 4.500 atenciones mensuales. Los servicios que brinda son: análisis de chagas, gripe, enfermedades de transmisión sexual, biopsias, celiaquía, y otros.



Es un centro de referencia regional para los estudios y análisis, donde se analizan muestras de provincias vecinas como del Chaco, Misiones y Formosa. También está capacitado para realizar estudios de compatibilidad de donantes de órganos, trabajando 24 hs para verificar si hay compatibilidad de donantes entregando el resultado en el momento.



En representación de la institución concurrieron los bioquímicos Gerardo Andino, Pablo Kawerín y Natalia Ruiz Díaz, junto al contador Guillermo Picolini.