Denunció que fue abusada sexualmente por su propio padre

Miércoles, 26 de agosto de 2020

Una adolescente de 16 años contó a la Policía lo que habría vivido desde hace tiempo a manos de su progenitor. Tras esto el hombre fue detenido cerca de su inmueble.





Un caso de abuso sexual, que aparentemente habría incluido acceso carnal, se conoció ayer en la localidad de Estación Torrent, departamento de Alvear. La víctima de esta historia sería una jovencita de 16 años, quien habría acusado directamente a su padre como autor de los aberrantes hechos.



Si bien no se conocieron detalles por tratarse de un delito de instancia privada y de que la presunta damnificada es una adolescente, se confirmó que el hombre fue detenido.



Según se supo, los hechos se desarrollaron en el interior de una vivienda, donde la menor convivía junto a su padre, la madre y los hermanos de ella, quienes también son menores.



Al respecto, las fuentes indicaron que la madre, aparentemente, habría dicho a las autoridades que desconocía de todo lo que habría ocurrido y además radicó la denuncia correspondiente.



Asimismo se supo que el caso fue conocido oficialmente ayer, y las actuaciones quedaron radicadas en la comisaría de Alvear, a cargo de la jurisdicción de Torrent. El expediente está siendo llevado por el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé.



En el destacamento de la mencionada localidad, alrededor de las 11, los agentes policiales recibieron a la adolescente de 16 años, quien contó que era abusada sexualmente por su progenitor, por lo que fue ante los policías en busca de ayuda.



Accionar



Ante ello, se debió activar un protocolo que la fuerza tiene ante estos hechos, por lo que se pidió la presencia de personal de Alvear, para que se inicie el caso.



Luego de que una comisión llegara a Torrent, inmediatamente, las autoridades fueron a encontrarse con la madre de la adolescente.



Como se dijo, la progenitora dijo desconocer todo lo que habría ocurrido en el interior de su domicilio, pero fue a radicar la denuncia en la que la madre señaló, que su hija le dijo, que los abusos eran de larga data.

Ya cumplido con este paso se procedió a la detención preventiva del hombre, cuyos datos no se conocieron.



Detención

Las fuentes señalaron que aparentemente el hombre no estaba en la vivienda, pero que fue encontrado en las inmediaciones poco después de que los agentes llegaran a la casa de la familia.



Al respecto, el hombre estaría muy complicado judicialmente ya que se dijo que supuestamente fueron confirmadas ciertas lesiones en las zonas íntimas de la menor.

Esto se habría comprobado ya que la menor, según el informe al que accedió este medio, fue llevada a un centro de salud.