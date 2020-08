Segunda Jornada del Ciclo de Capacitación en Perspectiva de Género

Miércoles, 26 de agosto de 2020

El tema a desarrollar en esta oportunidad, en el marco de la adhesión a la “Ley Micaela”, será: violencia física. Disertará Jueza de Buenos Aires, miembro de AMJA, por Zoom. Se transmitirá por redes sociales.







La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, desarrollará su segunda jornada de capacitación en Perspectiva de Género, este jueves 27 de agosto a las 17 horas, en el recinto de sesiones, en forma presencial para diputados y trabajadores de la institución; y en forma virtual para los Concejos Deliberantes, y público en general.



La disertante en esta oportunidad, será la doctora Maria Laura Altamiranda, jueza de Buenos Aires, de la comisión directiva la Asociación Mujeres Jueces de Argentina –AMJA-; y oficiará de moderadora la vicepresidente primera de dicho organismo nacional, la Jueza correntina Martha Altabe. El tema será: "violencia física".



Cabe recordar que en la primera charla, se ofreció un panorama general sobre la “Ley Micaela” (a la cual Corrientes está adherida), sus orígenes e implicancias para los estamentos del estado, además de abordar de manera genérica la problemática de la violencia, haciendo hincapié en sus clasificaciones: psicológica, patrimonial, sexual, etc etc; entre otros ítem.

La jueza correntina Martha Altabe, en distintas charlas difunde el “violentómetro”, como parámetro para reconocer “violencia”, el cual ahora, se amplió al mundo del internet. “Esta ocasión, no será la excepción, ya que es una herramienta muy útil y práctica a la hora de explicaciones didácticas”, adelantó una de las coordinadoras del encuentro, la diputada Lucía Centurión.



Respetándose todos los protocolos sanitarios, el evento tendrá como epicentro el recinto de sesiones parlamentarias, previéndose la participación de disertante y participantes por zoom.







Sobre la Disertante



La representante de AMJA Maria Laura Altamiranda, es abogada y escribana.



Nacida en la ciudad de La Plata -Capital de la Provincia de Buenos Aires-; actualmente se desempeña como Jueza del Tribunal en lo Criminal nro.6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina, desde el día 23 de Febrero de 2009.



A la fecha, cuenta con más de treinta años de experiencia en la prestación del servicio de Justicia en el Poder Judicial Fuero Penal.



Su Ingreso como empleada copista de sentencias al Poder Judicial fue en el año 1987.







En el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ejerció los cargos de Ayudante de Cátedra y Jefa de Trabajos Prácticos de la materia Derecho Penal Parte Especial.



Es docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich de la provincia de Buenos Aires.



Especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad Notarial Argentina; como también replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Nacional en Talleres de Perspectiva de Género, Violencia Doméstica.



Está a cargo de talleres sobre Indicadores de Riesgo de Violencia Doméstica y Debida diligencia en clave convencional y en sintonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Además es Magister en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral; y Directora del Instituto de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios departamental La Plata desde su creación en el año 2012.



Integra la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) con el cargo de Tesorera en la Comisión Directiva durante la gestión 2015/2017, 2017/2019 y 2019/2021.







En ese marco, integra la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ) con sede en Washington, Estados Unidos.



Participa activamente en cursos de capacitación y formación profesional dictados a nivel provincial y nacional y en la difusión internacional de los Derechos Humanos específicamente los Derechos de la Mujer