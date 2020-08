Ronaldinho llegó a Río de Janeiro luego de su arresto en Paraguay

Miércoles, 26 de agosto de 2020

El brasileño aterrizó en Brasil este martes, después de haber sido liberado el lunes



Ronaldinho llegó este martes a Río de Janeiro en un vuelo privado desde Asunción, tras pasar más de cinco meses y medio detenido en Paraguay por uso de pasaporte de contenido falso. En compañía de su hermano Roberto, quien también estuvo detenido, el ex futbolista voló en un jet Cessna C750 Citation con matrícula (N782 CC) con capacidad para ocho pasajeros además de los tripulantes, en este caso dos pilotos paraguayos.





La aeronave aterrizó poco antes de las 16H30 locales (19h30 GMT) en en el aeropuerto internacional de ex capital de Brasil, tras un vuelo de poco más de dos horas.





El popularmente conocido como Dinho, de 40 años, fue puesto en libertad el lunes por un juez de Paraguay, tras afrontar un juicio, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó a ese país el 4 de marzo, dos días antes de ser detenido junto a su hermano. El campeón con la selección brasileña en el Mundial-2002 debió pagar 90.000 dólares de multa y su hermano 110.000, para obtener su libertad bajo fianza.





Antes de dejar la capital paraguaya, decenas de fanáticos se abalanzaron sobre el lujoso automóvil que salió del céntrico hotel de Asunción donde el ex jugador del Barcelona se alojaba, al grito de “Ronaldinho te queremos” y del estribillo “Ronaldinho no se va”.





En presencia de autoridades del Ministerio Público y de la policía de Migraciones, el ex jugador del Milan y del PSG, su hermano Roberto y el abogado de ambos, Sergio Felicio Queiroz, aprobaron los protocolos para su salida del país desde un hangar privado de la terminal aérea.





El ex futbolista de 40 años estuvo 171 días bajo arresto, de los cuales pasó los últimos 140 en un hotel cuatro estrellas de la capital paraguaya que fue utilizado como prisión domiciliaria. La cuenta de hotel alcanzó los 106.000 dólares, coincidieron varios medios de prensa de Paraguay.





Los hermanos Ronaldinho y Roberto de Assis Moreira estuvieron detenidos sus primeros 31 días en el penal de la Agrupación Especializada de la Policía Antimotines, distante a unas 15 cuadras del radio céntrico de Asunción.





Compartieron el presidio con policías condenados, procesados por narcotráfico y políticos enjuiciados por corrupción.



"Gracias por su visita y por todo el apoyo en este momento difícil", expresó Ronaldinho en su cuenta de Instagram donde exhibió fotos con sus abogados, funcionarios del hospedaje y una con el ex seleccionado paraguayo Carlos Gamarra, ex Inter de Porto Alegre, Corinthians de Sao Paulo y Flamengo de Rio de Janeiro, entre otros.





La pesquisa en Paraguay dio lugar al arresto de una veintena de personas, pero no la empresaria que gestionó el viaje del ídolo de fútbol, Dalia Lopez, que aún se encuentra prófuga de la Justicia.