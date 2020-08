Reconocieron a jóvenes que participaron del rescate de una mujer y sus hijos

Miércoles, 26 de agosto de 2020

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, encabezó una entrega de placas a los jóvenes que participaron en el rescate de una mujer y sus hijos en las aguas del río Paraná. “Hoy quisimos demostrar en ustedes lo valioso que son los jóvenes”, dijo el titular de la cartera.



Ayer en el patio del Ministerio de Seguridad, Juan José López Desimoni, acompañado por los subsecretarios y el jefe de la Policía, comisario general, Félix Ricardo Barboza y el subjefe comisario general Eduardo Acevedo, entregaron placas en reconocimiento por su valentía a un grupo de jóvenes durante un episodio ocurrido en la zona de la Punta San Sebastián cuando una mujer y sus dos hijitos se arrojaron al río Paraná.



Juan Escobar, Patricio Ríos, Mauro Fernández, Catriel Maidana, René Pilar Ríos, Alejandra Nair Centurión, Clara Romero, Juan Romero, Uriel Cáceres y Juan Maciel (que no pudo concurrir por razones de fuerza mayor) fueron los homenajeados durante esta mañana por su acto heroico. “Nos pareció oportuno reconocer a estos jóvenes porque la Policía ha hecho su trabajo y ha demostrado profesionalismo, pero ustedes han demostrado lo que es el compromiso ciudadano”, resaltó el ministro López Desimoni luego de entregar las placas.



“En un tiempo en que algunos piensan que los jóvenes están despreocupados de las cosas trascendentes, esta es una demostración de que los jóvenes como ustedes están atentos y quieren ser parte de un mundo mejor”, continuó: “Están en plena formación de lo que es la personalidad, la mayoría tiene 16 años, y este hecho que los va a marcar para toda la vida. Les va a servir de orgullo para ustedes, para sus familias, y para lo que vayan a elegir el día de mañana como profesión, pero la principal actividad que cualquier persona tiene que aprender a ejercer es la ciudadana”, subrayó el ministro.



En ese sentido, explicó: “ser ciudadano significa compromiso, porque uno frente a los hechos puede tener dos actitudes: una es mirar lo que pasa simplemente, y la otra cuando se es ciudadano, se involucra y trata de aportar y ejercer sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. Y esa es la gran diferencia entre habitante y ciudadano. Ustedes han arriesgado su propia vida para salvar a otras tres, es un ejemplo de solidaridad sin igual”.



“Quisimos dedicar este tiempo para demostrar en ustedes lo valioso que son los jóvenes. Hay cuestiones que hoy se están debatiendo en la Legislatura relacionada con el voto joven y compartimos esa visión de la responsabilidad que los jóvenes pueden ejercer con total identificación de lo que corresponde hacer. Si ustedes han podido ser protagonistas de un acto tan heroico, como no van a poder tener la oportunidad de elegir sus representantes y de participar de la vida ciudadana”, refirió el titular de la cartera de Seguridad.



Por otro lado, López Desimoni hizo referencia a la convivencia de los vecinos con la Policía y la manera en que esta situación marca el camino a seguir. “La relación entre la Policía y la ciudadanía debe tener este resultado. Siempre confíen en los funcionarios que enaltecen el cumplimiento del servicio. Cuando haya un problema, confíen en la Policía, estén con ellos”, les pidió.



Finalmente, los alentó a seguir creciendo en esta línea de valores. “El correntino tiene una característica especial y eso tiene que ver con personas solidarias, decentes, honradas, trabajadores, así que esperamos que esto les sirva como incentivo para seguir estudiando, para seguir formándose con estos valores y seguro que van a tener un venturoso porvenir”, culminó.



A su turno, Catriel, uno de los jóvenes protagonistas del episodio, contó que la experiencia “fue muy impactante… no sé cómo explicar. Me siento muy orgulloso de mis amigos y también de mi. No pensamos dos veces en tirarnos, fue algo que hicimos de corazón y también en parte un poco por impulso. Estoy realmente, muy contento de este reconocimiento”.