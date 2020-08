Lionel Messi le comunicó al Barcelona que quiere irse

Miércoles, 26 de agosto de 2020

El argentino envió un fax para informar que hará uso de la cláusula que tiene en su contrato para rescindir





Lionel Messi le comunicó vía burofax al Barcelona que quiere marcharse del club. Así lo confirmaron voceros del club este martes, luego de que los canales de noticias TyC Sports y Fox Sports lo adelantaran. Según señalaron, el delantero pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindirlo automáticamente a final de cada temporada.



Como la prensa europea había revelado hace meses, existe una cláusula secreta que tenía el argentino con el club en el que la Pulga tenía la posibilidad de emigrar al término de cada temporada sin ningún tipo de costo económico. Para activarla, el jugador debía informar su interés de marcharse antes del 10 de junio, algo que no hizo. Pero en esta ocasión, al tratarse de una temporada inusual en la que el calendario se modificó por la pandemia del coronavirus y la competencia terminó en agosto y no en mayo, desde el lado del futbolista entienden que ese lapso de tiempo debió haberse estirado automáticamente.





Es por eso que Messi habría optado por activarla y, de esta manera, quedaría como futbolista libre el 1 de septiembre.



Sin embargo, este detalle contractual será clave en las próximas horas, porque, según medios catalanes, desde el Barcelona entienden que ya no puede ampararse en la cláusula porque ha expirado en junio. Por lo tanto, quien quiera quedarse con el futbolista deberá pagar 700 millones de euros, precio por su cláusula de rescisión.



El ídolo azulgrana comunicó su decisión hoy mismo vía burofax, un servicio que permite enviar de manera urgente documentos que puedan requerir una prueba ante terceros, pero la decisión la tomó días atrás. La charla que mantuvo con el nuevo entrenador, Ronald Koeman, y la inminente salida de Luis Suárez fueron los dos episodios que terminaron de desgastar al Diez, quien ahora buscará un nuevo destino.





La derrota por 8-2 ante el Bayern de Múnich que marcó un doloroso adiós en cuartos de final de la Champions League marcó también un punto de inflexión para el futbolista argentino. La última advertencia pública había sido aquel encendido mensaje ante los medios luego de perder la Liga contra el Real Madrid. No volvió a hablar aún, aunque se espera que en las próximas horas emita un comunicado en sus redes sociales.



El pasado 20 de agosto, Lio había interrumpido sus vacaciones para reunirse personalmente con Ronald Koeman, el entrenador holandés que arribó al Blaugrana para cubrir la vacante que dejó Quique Setién. Las noticias no parecían ser las mejores.



Su desgaste con la dirigencia de Josep Maria Bartomeu y la carencia de ambición en el próximo proyecto deportivo terminarán siendo los detonadores de esta historia que inició hace 20 años, cuando unos veedores del club catalán viajaron hasta Rosario para ver si un niño que jugaba en la cantera de Newell’s Old Boys era tan bueno como decían. Desde aquel día, se gestó un vínculo de amor entre el Barcelona y Messi, que, al parecer, hoy ha llegado a su fin.



SI bien es pronto para conocer a qué club emigrará, en Europa ya barajan el Manchester City como el principal candidato. El club británico cuenta con el respaldo financiero y el esquema futbolístico como para que la Pulga se adapte de inmediato, además, tiene como entrenador a Josep Guadiola, el técnico que mejor supo explotar al Diez. Por otra parte, también figuran clubes como el Inter de Milan, el PSG, el Manchester United e, incluso, algunos de la Major League Soccer (MLS).



Por lo pronto, el plantel del Barcelona deberá presentarse el lunes en el centro de entrenamiento para realizarse los testeos de coronavirus, para luego sí comenzar a entrenar bajo las órdenes de Ronald Koeman. Según adelantaron algunos medios, la decisión de Messi es no participar de la ronda de pruebas ni de las prácticas.





El rosarino de 33 años se ha convertido en una leyenda en el Barcelona , y actualmente es el máximo goleador del club, con 634 gritos. Su primer trofeo lo ganó en la temporada 2004/05, cuando tenía 17 años, y el equipo conquistó La Liga de España. Desde entonces, ya ha conquistado diez de esos trofeos, además, conquistó seis Copas del Rey y ocho Supercopas de España.



Lo más destacado en cuanto a copas que ostenta Messi en su vitrina también las ganó con el cuadro azulgrana: son las cuatro Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), con el detalle de que en las últimas tres fue el máximo artillero del certamen y en dos de las finales (ambas ante el Manchester United) marcó goles.