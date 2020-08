Horóscopo para hoy 25 de agosto 2020 Martes, 25 de agosto de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás un mal presentimiento desde el momento de levantarte de la cama. Es necesario que te manejes con cuidado el día de hoy.



Amor: Te verás atormentado por inseguridades sin sentido. No te permitas arruinar otra relación por miedos sin fundamento.



Riqueza: Existen oportunidades en las que no te puedes dar el lujo de dudar. Tus amplios ahorros te permitirán aprovecharlas.



Bienestar: No puedes llevar adelante los proyectos en los que trabajas solo, es hora de confiar en alguien, mira a tu alrededor que tienes muchos amigos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Como el Ave Fénix, hoy encontrarás la oportunidad de renacer de tus cenizas y lograr resarcir los errores cometidos.



Amor: Comparte todos tus secretos con tu pareja. Date el lujo de confiar porque, finalmente, ha llegado tu hora de ser feliz.



Riqueza: Trata a los demás de la misma manera en la que ellos te tratan a ti. Mira a quién haces favores, porque hay gente que no lo merece.



Bienestar: Estás a un paso de conseguir aquello que con tanto trabajo has estado buscando. No importa cuán lejos parezcas estar de tu meta, continúa.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No actúes como un niño si quieres ser tratado como adulto. Cumple con tus obligaciones y gánate la confianza con sacrificio.



Amor: Una invitación inesperada sembrará la duda sobre tus sentimientos hacia tu pareja. Tómate un tiempo y aclara tu mente.



Riqueza: Te será difícil lograr concentrarte en una tarea en particular debido a constantes interrupciones.



Bienestar: Los amigos se eligen, por eso trata de ser más selectivo a la hora de hacerlo. Muchos de ellos no desean lo mejor para ti.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Día especial para relacionarse con personas influyentes de tu ámbito laboral. Presta atención a llamados y responde de inmediato.



Amor: Pelea por tu pareja, no la pierdas sin agotar todos los recursos que tengas a tu mano para mostrarle cuánto la amas.



Riqueza: Finalmente termina tu racha perdedora y, a partir de ahora, todo irá hacia arriba en lo que respecta a lo laboral.



Bienestar: Es momento de buscar el amor de la familia, nadie puede llegar a entenderte mejor que ellos. Aprovecha el día y llámalos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás propenso a vivir vicisitudes durante el día de hoy. Chequea todo dos veces y no dejes nada librado al azar.



Amor: La familia no es algo que uno pueda elegir, así que no culpes a tu pareja por los defectos de su entorno familiar.



Riqueza: Limítate en los gastos superfluos e innecesarios, porque no siempre puedes darte los gustos. Aprende a ser más ahorrativo.



Bienestar: Investiga detenidamente el lugar en el cual depositarás tus ahorros. Evalúa todas las posibilidades y sólo entonces decide.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendrás una inesperada infusión de dinero en el día de hoy. No la malgastes compulsivamente, mejor aprende a ahorrar y pensar a futuro.



Amor: No esperes que el amor llame a tu puerta. Busca generar tus propias oportunidades de conquista. Las Apps de citas son una buena alternativa.



Riqueza: Debes aprender a decir no si realmente no quieres hacer algo. Hoy es un excelente día para adelantar ese trabajo atrasado que tienes.



Bienestar: No te será posible encontrar completa seguridad en cada paso que das. Sólo asegúrate de hacer todo lo que te corresponda y deja lo demás al azar.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tus actividades se verán retrasadas debido a ineficiencias ajenas. No temas poner en claro tu disgusto por ello.



Amor: Deberás aceptar que las sugerencias de tu pareja eran correctas. Inicia alguna actividad física en su compañía.



Riqueza: Estás pasando por un momento económico francamente malo y desgraciadamente no habrá prospectos de mejoría cercanos.



Bienestar: Inicia todo proyecto con una actitud positiva. Piensa siempre que las cosas tendrán un desenlace según lo esperado, aún así no dejes cabos sueltos.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: A las actividades de reparación de tu hogar finalmente les llegó su turno. Asegúrate de aprovechar al máximo este intervalo.



Amor: Muy buenas noticias en el plano afectivo. Lograrás avances en tu meta por alcanzar aquella relación soñada.



Riqueza: Te resultará difícil mantener la calma al ver cómo roban tus ideas a cara descubierta. Sé paciente, pronto será tu turno.



Bienestar: Buscas la concreción de tus metas pasando por encima de quienes te rodean. Esta táctica, si bien es efectiva, te traerá soledad al final del camino.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hacer plata o conseguir pareja será para ti pan comido. Tendrás un día fructífero en todos lo órdenes, aprovecha tu suerte.



Amor: Exceso de energía que, bien canalizada, puede conllevar una intensa y satisfactoria vida sexual. Éxito en cuestiones amorosas.



Riqueza: Es un buen día para resolver viejos asuntos laborales que tenías pendientes. Te brindará descanso y tranquilidad a tu mente.



Bienestar: Tú decides que puedes ser un gran luchador, no dudes, si tienes una meta planificada vence todos los obstáculos que te impidan conseguirla.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu vida social será muy activa en el día de hoy, tanto que contigo los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos.



Amor: Las relaciones amorosas pueden alcanzar estabilidad y ser suficientemente satisfactorias tanto en lo sentimental como en lo sexual.



Riqueza: En el día de hoy, te llegarán buenas noticias referidas a tu situación económica. Y quizás recibas una bonificación en tu trabajo.



Bienestar: No ignores que estás en posibilidades de una realización social y profesional. Únete a personas más progresistas e inteligentes que tú.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Estarás asaltado por dudas e inseguridades durante la jornada. No dejes que éstas logren que tu autoestima decaiga.



Amor: Recuerda que a nadie le gusta ser cuestionado en sus decisiones. Parte de estar en una relación es tener confianza en la pareja.



Riqueza: Encontrarás una persona que será un referente de conducta en tu trabajo. Procura aprender todo lo que puedas de él.



Bienestar: Convéncete que eres lo suficientemente fuerte para alcanzar tus metas. No te derrumbes con el primer obstáculo en tu camino.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones.



Amor: Tus deseos serán diametralmente opuestos a los de tu pareja, pero harás bien en no cortar el diálogo. Todo pasará.



Riqueza: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con urgencia. Trágate tu orgullo y da el primer paso.



Bienestar: Es muy posible que tu serenidad y tu capacidad de observación te sean muy útiles. Tu gran optimismo dependerá de lo bien que te sientas.