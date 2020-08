Colombi advirtió que “no se puede hacer una Reforma Judicial acorde a los intereses de ciertas personas”

Luego del comunicado difundido por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) donde se rechaza categóricamente el proyecto de Reforma Judicial, el senador provincial Ricardo Colombi dialogó este lunes con un medio del interior correntino al respecto. Advirtió así que “no se puede hacer una Reforma acorde a los intereses de ciertas personas” y llamó a la ciudadanía a “estar atenta”, porque va “en contra de los 45 millones de argentinos”.





El proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Gobierno nacional, que ya tiene dictamen de mayoría en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, podría ser debatido este jueves en el recinto. Al respecto, el presidente del Comité provincial de la UCR, Ricardo Colombi, lamentó “lo que se está haciendo, con la forma que se está encarando, lo que se esconde detrás y lo que se quiere proyectar en un futuro inmediato”.



Aseguró que con “esta Reforma Judicial están tratando de tapar y terminar definitivamente con todos los casos judiciales, que queden impunes”, los cuales hoy afectan a actuales funcionarios del Gobierno nacional, o que ocuparon cargos durante el kirchnerismo. Afirmó que es “gente que se quedó con más de 50 mil millones de dólares que son recursos de todos los argentinos” y agregó que “ese es el problema que tenemos como país, ya que si a esa plata se le hubiese dado un buen destino, tal vez la situación sería otra”.



En este contexto, Colombi llamó a “la ciudadanía a estar atenta, porque no va en contra de una persona, sino en contra de los 45 millones de argentinos, para tapar ´los chanchullos´ de determinadas personas que tienen proceso judicial en marcha”.



También fue tajante en referencia al inciso E del artículo 27 del proyecto, que se “le agregó temeraria y maliciosamente a última hora”, ya que “cercena la libertad de prensa de los medios de información, la labor del propio periodista que es fundamental, amenazándolo con sanciones y juicios, que no se condice con la vida democrática de los argentinos”.



Ya bajando al ámbito local y sobre una posible intervención de la Justicia en Corrientes, el Senador provincial aclaró que “la Constitución reformada en 2007 establece con claridad los procedimientos y así como en 2013 más de 70 mil correntinos salimos a la calle a decirle que no a la intervención del Poder Judicial, esta vez podemos ser muchos más y ponerle freno a este atropello que se quiere instalar desde el Congreso de la Nación, más precisamente desde la Cámara de Senadores alegando cuestiones jurisdiccionales y judiciales que no son ciertas”.



También contó en referencia al trabajo parlamentario en la Legislatura provincial, que “uno de los proyectos que están en estudio es la creación del Municipio de Malvinas en el Departamento de Esquina, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, Ricardo Colombi destacó “la fabulosa obra que se inauguró la semana pasada” en dicho paraje.



Recordó que “el parque de energía solar lo empezamos y terminamos en mi gestión, con una inversión de casi 3 millones de dólares, para beneficiar a casi 100 familias”. Informó que “las dos hectáreas cubiertas de paneles solares, fue gracias en parte a quien donó el terreno, Teresa Cometta, y es la primera generación de energía solar de tal magnitud en esta zona del país”.



Dijo que gracias a ese trabajo, se brinda energía a escuelas, capillas, salas de primeros auxilios, viviendas, “fundamental para la futura comuna de Malvinas”.