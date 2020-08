Miami sacó la escoba y Lakers se ponen a un juego de las semifinales Martes, 25 de agosto de 2020 Los Angeles Lakers superó a Portland Trail Blazers por 135 a 115 y se colocó al frente por 3 a 1 en la serie de los cuartos de final de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, quedando a un triunfo del paso a semifinales en el Wide World of Sports de Disney en Florida.



Lakers no tuvo contemplaciones con los Blazers, se puso 15-0 en el inicio del encuentro, hasta liquidar el partido y tras una ventaja máxima de 38 puntos, para terminar ganando por 135-115.



LeBron James fue determinante al sumar 30 puntos (6/7 en dobles, 4/5 en triples y 6/8 en libres), 10 asistencias y 6 rebotes en apenas 28 minutos, pese a que Anthony Davis salió lesionado en el inicio del tercer cuarto con una contractura en la espalda.









Davis quedó con 18 puntos, 5 rebotes, 2 tapones y 5 asistencias en 18 minutos, tirando 5-8 de campo, mientras que Kyle Kuzma también aporto 18 tantos.



Para Portland quedó una sensación de que esto será muy complicado de revertir, no solo por la desventaja por 1-3, sino por el cansancio y los problemas físicos con los que carga el equipo.









Damian Lillard salió lesionado en el tercer cuarto con una molestia en la rodilla derecha con 11 puntos y 4 asistencias con 3-9 de campo.



El Bosnio Yusuf Nurkic fue el líder en puntos y rebotes, con un doble-doble de 20 tantos (7-9 en dobles y 6-8 en libres) y 13 rebotes, mientras que CJ McCollum sumó 18 unidades y Carmelo Anthony 16 puntos.





Miami sacó la escoba ante los Pacers









Miami Heat (4-0) sentenció esta noche la eliminatoria de cuartos de final de la división Este de la NBA de básquetbol, al doblegar a Indiana Pacers (0-4), por 99-87, en partido disputado en la denominada ‘burbuja’ de Orlando, ciudad en la que se reanudó la actividad, en el medio de la pandemia del coronavirus.









En el gimnasio The Field House del complejo ESPN Wide World of Sports, el equipo de la península de la Florida venció con la siguiente progresión: 21-22, 48-42, 70-62 y 99-87.



El base esloveno Goran Dragic encestó 23 puntos (9-15 en dobles, 1-6 en triples y 2-4 en libres), tomó 5 rebotes y repartió 3 asistencias para el conjunto que orienta Erik Spoelstra.



Además, el interno Bam Adebayo, con 14 tantos, 19 rebotes y 6 pases gol, también se erigió en una de las figuras del equipo que avanzó a semifinales de Conferencia (jugará con el ganador de Milwaukee Bucks-Orlando Magic).



En los eliminados Pacers, en tanto, se destacó el escolta nigeriano Víctor Oladipo, con una planilla de 25 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperos.









Más temprano, Milwaukee Bucks (3-1), el conjunto de mejor record durante la fase regular, enderezó la eliminatoria ante Orlando Magic (1-3), al ganarle por 121-106



En el elenco dirigido por el DT Mike Budenholzer se lució el astro con pasaporte griego, el ala pivote Giannis Antetokounmpo, quien terminó con un balance de 31 tantos, 15 rebotes y 8 asistencias.



En los Magic, que quedaron a un partido de la despedida prematura, lo mejor llegó de la mano del interno montenegrino Nikola Vucevic, que estableció una planilla de 31 puntos, 11 rebotes y 7 pases gol.









En tanto, por la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder (2-2) niveló la llave con Houston Rockets (2-2), al derrotarlo por 117-114.



En el quinteto ganador hubo una muy buena performance del armador alemán Dennis Schroder, que terminó con 30 tantos y 3 asistencias.



En los Rockets, una vez más, el más productivo resultó el escolta James Harden, con un saldo de 32 tantos, 15 asistencias, 8 rebotes y 4 robos en 43m.





Otros resultados de la jornada de ayer:



Milwauke Bucks 121-Orlando Magic 106 (3-1 en el Eeste)

Oklahoma City Thunder 117-Houston Rockets 114 (3-1 en el Oeste)

Miami Heat 99-Indiana Pacers 87 (4-0 en el Oeste).



Partidos de hoy:



Utah jazz 3-Denver Nuggest 1 (en el Oeste 19.30 de Argentina)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers (en el Oeste, 22).