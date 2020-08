Usain Bolt dio positivo de coronavirus luego de su fiesta de cumpleaños Martes, 25 de agosto de 2020 El ex atleta jamaiquino se encuentra aislado en su casa de Kingston. Días atrás había sido seriamente criticado por organizar una celebración con amigos



El ex atleta jamaiquino Usain Bolt tiene coronavirus y se encuentra aislado en su hogar en Kingston, la ciudad capital de su país natal. El diagnóstico del hombre que ostenta el récord en los 100 y 200 metros se conoce días después de la gran fiesta con la que celebró su cumpleaños número 34 y en la cual se hicieron presentes varios jugadores de fútbol.



Según reportes de la prensa europea, Bolt se hizo un test hace unos días y recibió los resultados en las últimas horas. A raíz del resultado positivo, el atleta decidió aislarse, aunque se desconoce si ha presentado síntomas del virus.



Bolt cumplió 34 años el pasado 21 de agosto. Su novia y madre de su hija, Kasi Bennett, le organizó una gran fiesta sorpresa que contó con la presencia de estrellas del fútbol como el inglés Raheem Sterling (Manchester City) y el jamaiquino Leon Bailey (Bayer Leverkusen). Según medios locales, la reunión se realizó sin respetar las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas como el distanciamiento social o el uso de tapabocas.





Varios de los invitados a la reunión habían publicado fotos y videos en sus redes sociales, algo que le valió serias críticas a Bolt entre sus compatriotas. La situación causó enojo debido a que, solo un día antes, Jamaica había registrado el mayor número de contagios de Covid-19 en una sola jornada. Muchos usuarios en redes sociales llegaron incluso a etiquetar a las autoridades de Salud del país en las imágenes del cumpleaños del retirado atleta para hacerles llegar ese comportamiento que consideraron irresponsable en el marco de la grave situación sanitaria.





Jamaica ha registrado un preocupante incremento de los casos de coronavirus en los últimos días. La cifra de infectados superó los 1400 y ya se han contabilizado 16 muertes, según los reportes oficiales.



Por el momento, Bolt no se ha manifestado públicamente respecto al diagnóstico de Covid-19 ni a la fiesta. Su última aparición en las redes fue hace dos días, cuando compartió una foto junto a su pequeña hija Olympia Lightning, que nació el 18 de mayo pasado, y escribió: “El mejor cumpleaños”.



Bolt se retiró del atletismo en 2017 y hasta el día de hoy conserva el récord mundial en los 100 y 200 metros, con marcas de 9.58 y 19.19 segundos, respectivamente. En total, ganó nueve medallas olímpicas (una de ellas fue retirada tiempo después debido a que un compañero de la carrera de relevos no pasó el test antidoping). Al terminar su carrera, quiso incursionar en el fútbol profesional, pero su intento no prosperó.