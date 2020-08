Koeman confirmó a Piqué y a Busquets que seguirán en el Barcelona

El DT continuó con su serie de conversaciones con los jugadores más importantes del equipo y les avisó a los dos jugadores que forman parte de su proyecto.





El neerlandés Ronald Koeman, flamante DT del Barcelona, le confirmó hoy a dos referentes, Gerard Piqué y Sergio Busquets, que continuarán en el plantel del equipo, en el marco de la renovación que lleva adelante el club luego de una mala temporada que se cerró con la eliminación de la Liga de Campeones en cuartos de final y con una goleada ante el Bayern Munich por un histórico 8 a 2, informó la prensa catalana.



Koeman, quien hace 24 horas le había comunicado que no los tendría en cuenta al uruguayo Luis Suárez, el chileno Arturo Vidal y el francés Samuel Umtiti, continuó con su serie de conversaciones con los jugadores más importantes del equipo y les avisó a Piqué y Busquets que forman parte de su proyecto.



"Koeman conversó con Piqué y le adelantó que sigue siendo intocable, mientras que a Busquets le anticipó que debido a la competencia que tendrá el equipo y a algunas modificaciones tácticas, quizá no sea titular pero que lo quiere en el plantel porque lo considera útil", publicó el periódico deportivo catalán Sport, que sigue el día a día del Barcelona.



El entrenador neerlandés continúa rearmando el plantel, por ahora avisando a los que tendrá en cuenta y a los que deberán buscarse otro club, mientras espera una definición de la situación del astro argentino Lionel Messi, quien no tiene claro el panorama y será tentado desde otros clubes, como el Inter de Italia y el Manchester City inglés.