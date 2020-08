River no jugará en la altura de Juliacá ante Binacional por la Libertadores Martes, 25 de agosto de 2020 La Conmebol envió anoche un comunicado a Binacional para indicarle que el partido ante River del 24 de septiembre no podrá jugarlo en Juliacá, luego de haber recibido un informe sanitario sobre la situación de contagios que existe en esa ciudad.



River Plate no jugará en la altura de la ciudad peruana de Juliacá, ante Binacional, su partido del mes próximo por el Grupo D de la Copa Libertadores, luego de que la Conmebol le comunicó al club que no podrá utilizar su estadio ubicado a 3.840 metros sobre el nivel del mar por el alerta sanitaria que rige en esa ciudad a raíz de la reaparición de casos de coronavirus.



En ese contexto, la Conmebol envió anoche un comunicado a Binacional para indicarle que el partido ante River del 24 de septiembre no podrá jugarlo en Juliacá y que en las próximas horas deberá elegir un estadio en Lima, luego de haber recibido un informe sanitario del Instituto Peruano del Deporte sobre la situación de contagios que existe en esa ciudad.



La decisión de la Conmebol fue recibida con mucho alivio por el cuerpo técnico de River que encabeza Marcelo Gallardo, quien consideraba como una complicación extra tener que reanudar la competencia luego de seis meses de inactividad y en el segundo partido jugar con la dificultades que implica hacerlo en la altura.



River reanudará su actividad en la Libertadores el 17 de septiembre ante San Pablo como visitante; a la semana siguiente enfrentará a Binacional en Perú; el 30 de septiembre, en la cancha de Independiente, jugará de local ante los brasileños y cerrará su participación en la fase de grupos el 20 de octubre también en Avellaneda frente a la Liga de Quito, de Ecuador.



River, al igual que el resto de los equipos del grupo, suma 3 puntos ya que todos ganaron y perdieron un partido en las únicas dos fechas que se disputaron, pero los 8 goles que le anotó a Binacional lo ubican como líder.