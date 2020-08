Di María, el único argentino en equipo ideal de la Champions 2019/20 Martes, 25 de agosto de 2020 El rosarino integra un once que no tiene al astro de Barcelona Lionel Messi ni al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus de Italia) y que está dominado por los equipos finalistas en Lisboa.

El mediocampista Ángel Di María, finalista con París Saint Germain, es el único futbolista argentino en el equipo ideal de la Liga de Campeones 2019/20, divulgado hoy por la UEFA.



El rosarino, de 32 años, integran un once que no tiene al astro de Barcelona Lionel Messi ni al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus de Italia) y que está dominado por los equipos finalistas en Lisboa.



La formación, integrada por los futbolistas con mayor puntuación esta campaña en el juego Fantasy oficial de la Champions, cuenta con cuatro jugadores del reciente campeón, Bayern Múnich de Alemania, y otros cuatro del PSG francés.



Como arquero fue elegido Manuel Neuer (Bayern, 50 puntos); y los defensores son Joshua Kimmich (Bayern, 68), Marquinhos (PSG, 70), Presnel Kimpembe (PSG, 57) y Juan Bernat (PSG, 70).



El mediocampo lo integran Serge Gnabry (Bayern, 79), Ángel Di María (PSG, 59), Marcel Sabitzer (Leipzig, 60) y Raheem Sterling (Manchester City, 61); y en la delantera se alinean Erling Haaland (Borussia Dortmund, 56) y Robert Lewandowski (Bayern, 104).