Destacan el trabajo de los peluqueros en tiempos de Pandemia

Martes, 25 de agosto de 2020

Son muchos los rubros que en pandemia tuvieron que modificar costumbres para poder seguir trabajando; y uno de ellos, es el de los coiffures, quienes debieron adecuarse a nuevos parámetros sanitarios. Hoy, 25 de agosto, es su día.





La lucha contra el Covid 19 cambió muchas costumbres y funciones en distintos ámbitos laborales, además de la vida cotidiana; afectando de manera particular a los peluqueros y peluqueras, que este 25 de agosto, están celebrando su día.



En la provincia de Corrientes, la actividad retomó su ritmo habitual, el 26 de abril último; semanas después de aquel histórico 20 de marzo, en que se inició el período de Aislamiento Preventivo Obligatorio a nivel país.



“Con la cuarentena se iniciaron las conversaciones de entidades afines, y de particulares, para consensuar un protocolo -en cada municipio-, que básicamente consiste en la atención por turno, y el cuidado sanitario estricto de los trabajadores y los clientes”, le comentó Lucas Emanuel Bentos Barreiro al Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, quien primeramente, había recibido consultas sobre la posibilidad de brindar un tratamiento legislativo de protección al sector.



Aquel borrador de iniciativa parlamentaria, en verdad, no necesitó presentación, ya que con la "flexibilización" llegó el alivio a miles de familias que dependen de esta labor antigua y muy solicitada por los ciudadanos; aunque, registren perjuicios económicos que sean duros de remontar, según afirmaron.



Aquellas consultas, diálogos, y preocupaciones depositadas, hicieron que el titular de Diputados se interiorizara un poco más sobre este rubro, y al celebrarse este 25 de agosto, el día del peluquero/a, -tal como lo hiciera con otras profesiones-, los felicita por la iniciativa de unirse para luchar por su fuente laboral y pasión por el servicio que prestan, quedando a disposición, ante cualquier otro requerimiento de su función.



“En Lucas Emanuel, va mi reconocimiento, y mi afecto, a esta profesión, que cada día sorprende más, por su crecimiento. A todos los peluqueros, y peluqueras, feliz día”, deseó Cassani.







La conmemoración



Un 25 de agosto de 1270, el rey Luis IX liberó a su peluquero, acción que significó un gran símbolo para todos los colegas, ya que elevaba la jerarquía social, que por esas épocas se separaba en rangos muy marcados, donde a partir de ahora sería igual que los nobles caballeros, dejando de lado su estatus de hasta entonces plebeyo.



A partir de ahí, el Día del Peluquero dio un giro en la historia. Aumentaron en número, ya que se transformó en una actividad que ya no se practicaba únicamente para la nobleza (que por entonces solo arreglaban sus pelucas). Además las mujeres comenzaron a trabajar con el cabello.



En Argentina el “Día del Peluquero” por primera vez se celebró en 1877, año en que se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.



“El rubro peluquería es uno de los negocios que más se ha visto perjudicado por el Covid-19 y también se encuentra entre los servicios más solicitados en el último tiempo”, según estadísticas que se manejan.



El distanciamiento social trae como consecuencia que los salones no pueden atender a tantos clientes como antes; ni compartir tanto diálogo y/o mates.



“Nos reinventamos, porque además de ser nuestra pasión, es la base de sustento de muchas familias”, señaló Lucas Emanuel Bentos, referente del sector, además de ser un reconocido profesional del medio.