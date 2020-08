Se realizó una conferencia de prensa sobre la 98° Expo Rural

Martes, 25 de agosto de 2020

El intendente municipal José Irigoyen y el vice intendente Guillermo Morandini, acompañaron al presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, Miguel Güenaga, en la conferencia de prensa que se realizó en la sede central de la entidad ruralista con motivo de informar sobre la 98° Exposición que tendrá sus particularidades en esta edición por la pandemia.







Quien comenzó con la alocución en la conferencia de prensa, fue el propio presidente de la entidad ruralista, Miguel Güenaga quien señaló que en esta edición y por la pandemia "la jura y la venta serán con todas las medidas y garantías posibles para que salga todo bien".



En este año "solo habrá exposición ganadera sin stands, solamente se van a exponer toros, bovinos, ovinos y equinos de las razas que participan siempre".



Asimismo consignó que "la jura se realizará con un 90% de jurados locales y uno de una ciudad vecina, y los cabañeros que exponen desde otras provincias mandan su producción y nosotros nos hacemos responsables de cuidar a los animales durante la exposición, porque es complicado el ingreso de otras provincias a la nuestra".



Por esta razón, el ruralista agradeció a los cabañeros por confiar en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá y también al Municipio que "siempre estuvo dispuesto a ayudarnos a que podamos hacer esta exposición, sabemos que es un año difícil para todos más para la población, y sabemos del esfuerzo del Municipio por cuidar a la población, y por eso estamos agradecidos por el trabajo en conjunto que llevamos con la Comuna", señaló y a modo de ejemplo mencionó que se trabajó en un protocolo junto al área de Bromatología para que todo salga bien y se pueda realizar la exposición.

Acto seguido Güenaga enumeró como serán las actividades que van desde el 4 al 7 de septiembre del corriente año, comentando que el ingreso de los animales será el viernes 4 hasta las 20 horas, con la admisión y colaboración de médicos veterinarios que trabajan todos los años con la Rural, como es el caso de Carlos Seillant, Gustavo Jauregui, Ricardo Romero, Diego Godio y Facundo Ramírez.



Los animales que pasen la admisión veterinaria serán jurados al día siguiente, es decir el día sábado 5, que tendrá como particularidad de realizarse toda la actividad con la mínima cantidad posible de personas en los corrales y con todos los protocolos de salubridad vigentes.



"Si bien esta Feria es auspiciada por la Asociación de Criadores, este año será diferente. En años anteriores venían jurados de otras provincias pero por la pandemia este año se hará con gente de Curuzú y Mercedes".



La jura, cabe mencionar, se transmitirá por un canal de Youtube que la Rural dará a conocer más adelante. "Pedimos la colaboración de la gente que no se acerque a la exposición porque no van a poder quedarse lamentablemente, va haber gente que van a estar cuidando el predio para que no ingresen", enfatizó Güenaga.



En tanto que "el domingo 6, el productor que necesite comprar reproductores van a tener que coordinar con la Sociedad Rural y con las casas consignatarias una visita, con un horario y tiempo para poder ver a los reproductores y así poder marcar, verlos y comprarlos el lunes 7 también por un remate que va ser transmitido por internet por streaming".

"Este año la modalidad va hacer con pre oferta que es una metodología nueva que se sube la filmación del autor a una plataforma, a una página, se pre oferta y hay un remate virtual previo al remate real, y se cierra la pre oferta con 24hs. antes del remate físico y se empieza con esa base".



"Las ventas se van hacer el lunes a las 14hs., y previo a las ventas se va a realizar la inauguración, a las 13.30 horas sin recepción de autoridades, sin almuerzo oficial, con un mínimo de personas presentes, se izará la bandera, se escucharán unas palabras del presidente quien inaugurará y después el remate con martillo corrido como en todos los años".



Palabras del intendente Irigoyen



A su turno, el intendente municipal manifestó que como Ejecutivos del Municipio junto al vice intendente allí presente "queremos acompañar en todo lo posible para que las actividades no dejen de realizarse y adaptarnos a la situación, una situación que complica al mundo. Nosotros recientemente terminamos lo que fue la 9º feria del libro, así como hicimos el festival del locro en su momento, y se sigue implementando el ciclo de los músicos en vivo adaptándonos a la situación y creo que hay que tener mucha fe mucha esperanza y buscarle la vuelta para que no dejemos de cumplir con esto que para los curuzucuateños es importante, como lo es la 98º Exposición Ganadera y que todo lo que esté en la agenda de nuestra ciudad se cumpla".



"Por eso estamos a disposición trabajando con la Rural como siempre y más juntos aún desde que arrancó este problema (pandemia) buscando soluciones que en definitiva es lo que hacemos, resolver los problemas a diario".



Irigoyen recordó también que el Municipio como institución ha intervenido en varias ocasiones presentando las dificultades del sector rural al Comité de Crisis de la Provincia, actuando como nexo en pos de solucionar inconvenientes, conscientes de que "el sector ganadero es la parte más fuerte que tiene Curuzú Cuatiá y por eso no debe dejar de hacer sus actividades como lo es su feria, que conecta a productores con compradores".



Palabras del vice intendente Guillermo Morandini



En tanto que el vice intendente Morandini, felicitó a los ruralistas por "tomar la decisión de hacer esta Feria en estos momentos difíciles y adoptar el desafío, priorizando la salud pública y también la economía del productor".

"El camino más fácil hubiera sido no hacer nada y haber suspendido la exposición y porque son tesoneros los felicito", dijo Morandini.



Por último, Güenaga manifestó que "es necesario que se haga la Feria porque pone en valor el trabajo del cabañero y del productor".