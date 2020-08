Siguen suspendidas concesiones de areneras con dragas Martes, 25 de agosto de 2020 El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó que siguen suspendidos los otorgamientos de nuevas concesiones y/o permisos para extracciones de arena en el territorio de la provincia de Corrientes que involucren el uso de artefactos navales denominados “dragas”, que no tienen bodega de almacenamiento y transporte y/o propulsión propia.



A través de la Resolución Nº 242/20 emitida el 19 de agosto reciente, el organismo provincial establece la determinación en base a la información suministrada por el Instituto Nacional del Agua (INA), sobre los posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata.



En la normativa se indica que la situación hidrológica imperante desde el mes de diciembre de 2019 no ha variado a la fecha, manteniéndose las condiciones de aguas bajas en los ríos Paraná y Uruguay, y ante los pronósticos que a largo plazo estas condiciones no se modificarán, se estableció la suspensión en el otorgamiento de nuevas concesiones y/o permisos para extracciones de arena en el territorio de la Provincia de Corrientes.



La resolución publicada en el Boletín Oficial del N° 28123 del día 20 de agosto 2020, está disponible en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar, sección normativas/ recursos mineros.