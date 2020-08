Liberaron a Ronaldinho tras permanecer más de cinco meses detenido en Paraguay Lunes, 24 de agosto de 2020 El ex futbolista estaba detenido por el uso irregular de pasaporte. Podrá regresar a Brasil.



Luego de permanecer más de cinco meses detenido con prisión domiciliaria en Paraguay, finalmente la Justicia le concedió a libertad al ex astro del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho​, imputado por el uso irregular de pasaporte.





Así lo definió el juez de la causa, Gustavo Amarilla, que autorizó a Ronaldinho a regresar a Brasil.



El exfutbolista y su hermano fueron arrestados el 6 de marzo, dos días después de llegar a la terminal aérea donde exhibieron a las autoridades de migraciones pasaportes paraguayos reales pero de contenido falso.



El popular "Dinho", campeón con la selección brasileña en el Mundial-2002, sería beneficiado con la "suspensión condicional del procedimiento" ya que la expectativa de pena no excede de los dos años.



En cambio, para su hermano Roberto los fiscales recomendaron al juez un procedimiento abreviado "con aplicación de la suspensión a prueba" de la ejecución de la condena.



Los representantes del Ministerio Público solicitaron a cambio del beneficio 90.000 dólares en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta y la obligación de presentarse cada tres meses y por espacio de un año ante el juez de su jurisdicción domiciliaria en Brasil.



Para Roberto, los fiscales pidieron 110.000 dólares como reparación y la obligación de comparecer cada tres meses por espacio de dos años ante el juzgado de su jurisdicción en Brasil.



La Fiscalía destaca en su escrito que Ronaldinho no participó del plan de fabricación de los pasaportes y cédula de identidad paraguayos de contenido falso que les fueron incautados.



De su hermano, dijeron que "no surgen indicadores de que tenga rasgos personales o de conducta criminales que en un ámbito de libertad reglada ponga en peligro a la sociedad".



Los hermanos De Assis Moreira se encuentran en prisión domiciliaria en un hotel cuatro estrellas de Asunción desde el 6 de abril de este año, luego de permanecer detenidos un mes en la sede de la Policía de Operaciones Especiales.





Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil en Corea del Sur y Japón-2002, y su hermano Roberto ingresaron a Paraguay el 4 de marzo de este año para desarrollar una agenda relacionada con la promoción de niños pobres.



El exídolo del Barcelona, París Saint Germain y AC Milan tenía agendado inaugurar el casino de un empresario brasileño y lanzar un libro de memorias, programa que se canceló con su captura.