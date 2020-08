"Si queremos vivir mejor, que no haya nunca más Facundos" Lunes, 24 de agosto de 2020 Durante una conferencia convocada junto con la filial argentina de Amnistía Internacional, Castro calificó como positiva la reunión con Alberto Fernández, y reiteró sus denuncias acerca de las irregularidades del caso. Volvió a pedir a recusación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez de forma "inmediata", y afirmó que el primer mandatario "ha sido muy sincero".



“No podemos bajar los brazos. Si queremos vivir mejor y estar seguros de dónde están nuestros hijos, tiene que haber un cambio y ese cambio lo genera la sociedad. Que no haya nunca más Facundos, nunca más chicos ahorcados desaparecidos, nunca más chicos suicidados en comisarías. El nunca más tiene que ser nunca más de verdad”, dijo Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, en la conferencia de prensa que dio este lunes luego de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.





“Hoy me toca a mí en carne viva vivir todo esto. Yo no lo pedí, me encantaría estar en la tranquilidad de mi hogar con mis nietas y que mi hijo esté bien. Pero no es así”, dijo la mamá de Facundo durante la conferencia de este lunes, organizada junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y la filial argentina de Amnistía Internacional.





"Como sociedad no nos podemos dar el lujo que esto siga pasando. Hay tantos chicos que aparecen así. Tener entre 17 y 24 años se ve que es un peligro para alguien porque nos los están suicidando en las comisarías, en un cangrejal, aparecen ahorcados", lamentó.



Y advirtió: "No puede seguir pasando esto. Estamos viviendo en democracia. Como sociedad creo que todavía nos falta mucho por aprender. Si nosotros como ciudadanos no reclamamos nuestros derechos, nos van a pasar por arriba y van a haber muchísimos (chicos asesinados o desaparecidos) más”.



La reunión con Alberto Fernández, que duró alrededor de 2 horas, fue anunciada el sábado pasado como parte de la agenda que mantendrá la madre de Facundo en la Ciudad de Buenos Aires, a la que viajó para estar presente durante la autopsia del cadáver esqueletizado encontrado la semana pasada en una zona de cangrejales en el delta de Bahía Blanca. Este fin de semana, en ese mismo lugar, se produjeron nuevos hallazgos que también serán analizados.



Una de las cosas que rescató Cristina de la reunión fue la "sinceridad" del mandatario. "Lo miré (al Presidente) a los ojos. Lo miré a la cara, porque ahí es cuando me doy cuenta si me mienten. Me ha dejado conforme, tranquila", dijo Cristina en ese sentido. "El señor presidente ha sido muy amable. Ha sido muy sincero. Hay muchas cosas que no les puedo contar que hablé con él, pero ha sido muy sincero", agregó.



Sin embargo, aclaró, "eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga a la luz y se conozca la verdad". A la reunión a solas que tuvo con el presidente, le siguió otra en la que estuvieron presentes sus abogados y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.



En la misma línea, sus abogados se manifestaron "conformes" con la reunión y con el "el acompañamiento institucional que representan los mecanismos que el presidente ha dispuesto".



"Hemos pedido independencia y celeridad en la investigación, que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material", dijo Peretto al respecto.



Críticas a Sergio Berni



Al ser consultada por el trato que recibió de parte de Axel Kicilof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la mamá de Facundo aprovechó para volver a repudiar la actuación del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Su ministro está tratando de ensuciarlo poniendo cosas en su boca que él (Kicillof) nunca dijo. Me parece a mí que el señor gobernador debería abrir un poco más los ojos”, dijo Cristina.



Para la mamá de Facundo, sería importante poder encontrarse en persona con Kicillof, así como lo hizo con el presidente. “El gobernador me ha llamado varias veces. He tenido charlas telefónicas con él. Pero me me gustaría hablar (en persona) con él. Yo no les creo a las personas si no les miro la cara", explicó.



Y agregó, en relación a la actuación que el ministro de seguridad bonaerense ha tenido desde la desaparición de su hijo: "Le diría al señor Sergio Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de argentinos, a cientos de papás cuyos hijos han ingresado a una comisaría y han aparecido suicidados por la policía".



"Yo no le tengo miedo. Pero en vez de hacer show en la televisión debería presentarse 5 minutos y ponerse a trabajar, porque ese es su trabajo, no el mío. Cuando el señor Berni llame a cada una de esas familias, yo le voy a decir que empiece a hablar, antes no", agregó.



Para Aparicio, abogado de la familia Castro, no hay dudas de que la hipótesis que esbozó Berni sobre un posible accidente en el que habría perdido la vida Facundo se trata de un “plan de encubrimiento muy torpe".



"Nadie nos va a sacar de nuestra vista que ese lugar ya había sido rastrillado, que hay una huella de la camioneta, que a 30 metros había una zapatilla de Facundo. En ese contexto uno no puede decir que fue un accidente", dijo el letrado.



En el mismo sentido, Peretto consideró que el "el único ánimo (de las declaraciones de Berni) es tratar de derrumbar la hipótesis mayoritaria, que es la única sustentable hasta la fecha. Aunque hacen mucho esfuerzo por ubicar la hipótesis del accidente, no hay ningún elemento en el expediente para decir eso".



Las pruebas



Según explicó Aparicio, son varias las pruebas contra los oficiales señalados por la querella. "Ante todo hay que decir que respecto a las pruebas técnicas de los teléfonos todavía hay pericias que complementar. No estamos conformes con las pericias realizadas por la policía federal", aclaró.



"Hay mensajes borrados. Así que lo que podemos decir en ese contexto que tiene mucha relevancia es parcial", agregó.





Aún así, aseguró el abogado, existen "otros elementos que están relacionados con un protocolo de encubrimiento que está totalmente acreditado en base a pruebas testimoniales y pruebas objetivas".



Entre las irregularidades de la investigación, Peretto recordó se le ha informado a la querella sobre un pescador que encontró el cadáver esqueletizado pero el equipo de abogados ha "tomado conocimiento informal que hubieron otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo".



El rol del Estado



Consultados sobre la posibilidad de hacer presentaciones ante los organismos internacionales de derechos humanos, los abogados admitieron que "no hay nada descartado" aún, porque “el Estado argentino está incumpliendo medidas internacionales”.



"El fiscal (Santiago Ulpiano Martínez) no está representando al Estado como Cristina merece", dijo en ese sentido. "Un fiscal que no mantiene diálogo con la víctima, que no la respeta, que no le ha avisado cuando ha pedido detenciones, que no ha tomado contacto con los procedimientos de rigor...", enumeró.



"Es el Estado el que tiene que cambiar este criterio que está teniendo. Nosotros somos conscientes que la Procuración de la Nación es quien tiene que recibir a Cristina y escucharla para hacer valer sus derechos. Y terminar el contacto nefasto que está teniendo con el fiscal de Bahía Blanca que está haciendo esfuerzos para no llegar a la verdad de la situación".



La autopsia



La autopsia se llevará a cabo desde este martes en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de la Ex Esma.



"Mañana lo que se va a hacer es extraer material genético del cuerpo. Ya se ha extraído el de Cristina y del papá de Facundo para poder hacer una comparación en un laboratorio de Córdoba", informó Peretto.



Sobre la demora en los resultados, aclaró que tardarán "entre los 7 y 10 días desde que ese material llegue a Córdoba. Es posible que estén para el 5 de septiembre".