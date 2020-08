El Intendente vetó la Ordenanza que exige título a los peluqueros

Lunes, 24 de agosto de 2020

A través de la Resolución N° 304, el intendente municipal José Irigoyen resolvió vetar la Ordenanza N° 3258/20 sancionada el pasado 19 de agosto, a través de la cual se exigía el título habilitante de profesional de peluquería aprobada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes.







En la Resolución, el Ejecutivo Municipal presentó las razones por las que ha dispuesto vetar, es decir impedir y rechazar la Ordenanza, manifestando que no se ponderó en la misma que eventualmente cercena el derecho a ejercer toda industria lícita y al trabajo de todas aquellas personas que se formaron académicamente en otros lugares o instituciones fuera de la provincia de Corrientes.



Además, agrega que la Ordenanza no prevé la posibilidad de un plazo para que aquellos que ejerciendo la actividad y haciendo de ella la forma de sustento habitual y atención de sus necesidades puedan acomodarse a la nueva situación.



Que ante la actual situación epidemiológica por pandemia del virus covid-19 y su repercusión económica, resulta conveniente ser más flexos en cuanto a las exigencias normativas para el ejercicio de las distintas actividades y/o profesiones que no se encuentren nucleadas por algún organismo.



Que a todo ello, deviene incorrecto y arbitrario el término "APROBACIÓN POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES", por cuanto se podría dejar fuera del marco normativo a una gran cantidad de personas que poseen certificación profesional expedida por instituciones habilitadas de otras provincias o autoridad nacional.



Que por lo expuesto precedentemente, la Resolución del Intendente en su Artículo 1°, señala que corresponde observar la Ordenanza sancionada por el HCD en cuanto exige título habilitante de profesional de peluquería aprobada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes y en su Artículo 2° devuelve al HCD la misma con las observancias mencionadas en el Artículo 1°.



Esta Resolución lleva la firma del intendente José Irigoyen y del secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Ángel López con fecha 24 de Agosto