Un barra de River murió baleado durante una pelea por un terreno

Lunes, 24 de agosto de 2020

El hecho se registró ayer en un domicilio ubicado en la intersección de las calles La Providencia y Tacuarí, en el mencionado municipio del oeste del conurbano, donde acudió personal de la comisaría 6ta. de Francisco Álvarez tras el llamado al servicio de emergencias 911 de vecinos que oyeron detonaciones de arma de fuego en el interior del terreno.





Un joven de 23 años mató de un balazo en el pecho a un barrabrava del club River Plate e hirió a otras dos personas que lo amenazaron e intimidaron para que entregara un terreno que había comprado dos semanas atrás en el partido bonaerense de Moreno, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que los policías se entrevistaron con Alfredo Ausfet (23), el ahora detenido, quien les explicó que había adquirido el terreno junto su tío a través de una cooperativa de venta de la localidad de General Rodríguez de manera reciente, y que ese día se encontraba allí cambiando el candado de la reja exterior.



En ese momento se presentaron en el lugar seis hombres, uno de los cuales efectuó un disparo en la vereda, mientras que el resto pateaba y forzaba la puerta de entrada para lograr ingresar al terreno.



Ausfet dijo a la Policía que, al notar la presencia de los agresores, extrajo una pistola marca Bersa Thunder propiedad de un amigo suyo y disparó al suelo, cuando uno de los atacantes respondió con un disparo de su arma calibre .45, que no lo alcanzó.



Tras el balazo, el joven comenzó a correr hacia una construcción ubicada al fondo del terreno para resguardarse mientras disparaba hacia el grupo de hombres, que escapó poco después, minutos antes de la llegada de los policías, precisaron las fuentes.



De acuerdo al relato de otros dos vecinos, los agresores habían arribado al lugar a bordo de una Toyota Hilux gris, un Volkswagen Up y un Renault Sandero blancos, y tras el episodio, huyeron cargando en brazos a uno de ellos, notablemente herido, dejando allí el Volkswagen.



Poco después, la Policía constató que en la Clínica Mariano Moreno se hallaban dos de los hombres señalados por Ausfet, Federico Salazar (29) y Brian López (28), quienes presentaban heridas de arma de fuego en el brazo derecho y el torso y en una la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, respectivamente.



Además, Martín Núñez (32), apodado "Saviola" e integrante de la barrabrava disidente del Club Atlético River Plate, conocida como "La Banda del Oeste", también había recibido un balazo en el tórax durante el episodio e ingresó al centro asistencial, donde murió minutos más tarde a raíz de la gravedad de las lesiones, detallaron los voceros.



Tras el hecho, la Policía secuestró la Bersa que había utilizado Ausfet, quien quedó detenido y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Moreno, a cargo de la fiscal Carina Sucedo.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que se investigan dos hipótesis sobre el hecho: que la víctima junto con otras personas se presentaron para evitar que tomen el terreno o que se hayan presentado para usurparlo.



Estas hipótesis se desprenden de los testimonios de los testigos del hecho, aseguraron.



Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el hecho, en principio, no tiene relación a una disputas entre barrabravas de River Plate o con la hinchada de otros clubes.



Por su parte, Ausfet será indagado mañana por la fiscal Saucedo, que lo imputó por "homicidio y lesiones", precisaron voceros judiciales.