Independiente sorprendió con su primer refuerzo y contrató a un ex Racing Lunes, 24 de agosto de 2020 El Rojo sumó a un joven volante que pertenecía a la Academia. Es la primera incorporación en el equipo que lidera Lucas Pusineri





La incertidumbre en Independiente continúa bajo las incógnitas que representan el futuro de varios referentes. La posible partida de Juan Sánchez Miño a la MLS y la búsqueda constante del reemplazante de Martín Campaña son algunos ejemplos que inquietan a Lucas Pusineri.



En este contexto, el Rojo sorprendió en las últimas horas con la contratación de un mediocampista de Racing. Se trata de Federico Gustavo Rotela, quien recientemente quedó libre de la Academia y firmará un contrato con el club de la vereda opuesta hasta diciembre de 2022.



“Independiente actuó rápido apenas se supo que Racing no le iba a renovar el contrato, gracias a las indicaciones dadas por el técnico de la reserva (Fernando Berón)”, argumentaron desde los pasillos del Libertadores de América.



El volante derecho, de 21 años, oriundo de Burzaco, que también puede jugar como lateral por la misma banda, había comenzado a entrenar con el plantel de Pimera cuando Eduardo Coudet estaba al frente de la Academia.





“Ya se hizo la primera parte de la revisión médica y hoy se hará la segunda. Por la tarde firmará el contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2022, con una cláusula de salida de cinco millones de dólares”, explicó un directivo de Independiente.





Por otro lado, el arquero ecuatoriano de Vélez, Alexander Domínguez, se sumó en las últimas horas a la lista que tiene en carpeta el manager del club, Jorge Burruchaga, para reemplazar al uruguayo Martín Campaña.



Como son complejas las negociaciones por el colombiano Álvaro Montero, de Deportes Tolima, y por Agustín Rossi por las pretensiones de Boca, “Pusineri tiene en la mira a Domínguez y con Burruchaga buscarán avanzar en la negociación”, apuntó una alta fuente dirigencial del Diablo.



El ecuatoriano, de 33 años, mostró destacado desempeño en Colón de Santa Fe durante la temporada 2017/18, pero desde julio de 2018, que fue cuando arribó al Fortín, no tuvo demasiada continuidad en el primer equipo a raíz de la solvente actuación del titular Lucas Hoyos.



Otro arquero que es considerado por los responsables del fútbol del Rojo es el uruguayo Gastón Olveira, de 27 años, quien se desempeña en River de Montevideo y podría llegar a préstamo.



Además, el delantero Robertino Giacomini, de 23 años, firmó la rescisión de su contrato y seguirá ligado a Alvarado de Mar del Plata, de la Primera Nacional, en el que había estado a préstamo hasta el 30 de junio pasado.



Finalmente, en relación a la situación de Juan Manuel Sánchez Miño, el lateral podría continuar su carrera en el Sporting Kansas City, de la MLS de los Estados Unidos, dado que en las últimas horas la franquicia norteamericana mostró interés en el jugador que en el último tiempo entrena en la Reserva.



El ex Boca y Estudiantes le expresó a Burruchaga que no tenía interés en continuar en Independiente, por eso el director técnico Lucas Pusineri lo separó del plantel.



Otra opción para que el club de Avellaneda se desligue del jugador sería con un posible trueque con Colón de Santa Fe para sumar al ex Defensa y Justicia, Rafael Delgado, cuyo representante Christian Bragarnik -poseedor del 50 por ciento del pase- está realizando las gestiones pertinentes entre ambas instituciones.