El plantel de River suma al paraguayo Moreira y se aísla en una burbuja sanitaria

Lunes, 24 de agosto de 2020

El plantel de River Plate sumará desde mañana al lateral paraguayo Jorge Moreira, retornado de la Major League Soccer de Estados Unidos, y comenzará un aislamiento dentro de una burbuja sanitaria para recrear las condiciones en las que deberá competir cuando se reinicie la Copa Libertadores de América.



Después de pasar un año por el Portland de la MLS, el paraguayo Moreira fue convocado por el director técnico Marcelo Gallardo para sumarse al grupo de trabajo, favorecido por la liberación de un cupo de extranjero ante la venta del colombiano Juan Fernando Quintero al Shenzhen de China.



La medida tiene carácter excepcional debido a que el "Muñeco" no suele darle segundas oportunidades a los futbolistas que salen a préstamo desde que inició su ciclo técnico en 2014.



De hecho, otros futbolistas como Iván Rossi, Joaquín Arzura y Morán Correa, que también volvieron de diferentes préstamos, trabajarán separados del primer equipo por decisión del entrenador.



El único caso similar al de Moreira registrado en la etapa de Gallardo fue el del marcador central Alexander Barboza, que volvió jugar con la camiseta de River después de jugar cedido en Defensa y Justicia.



Moreira llegó a River en 2016 y jugó como titular la primera temporada pero luego una lesión en el tobillo que le hizo perder terreno y ya no pudo volver a jugar regularmente.



Las actuaciones de Gonzalo Montiel y la necesidad de liberar el cupo de extranjeros forzaron en 2019 su salida a préstamo al Portland, reciente campeón de la MLS que no le renovó contrato. El paraguayo ocupará el lugar vacante por la cesión del juvenil Franco Paredes a Defensa y Justicia junto con Enzo Fernández.



El lateral será uno de los futbolistas que desde mañana se aislará en el Hotel Holiday Inn de Ciudad Evita y se entrenará en doble turno en el River Camp hasta el sábado 29 de agosto.



La burbuja sanitaria en la que ingresará el plantel "millonario" tendrá las mismas características que el protocolo establecido por la Conmebol para la competencia de sus torneos continentales.



Luego de esta etapa, el plantel afrontará otros 14 días de trabajos con hisopados semanales como recta final de la preperación con vistas a los tres partidos de Libertadores que jugará durante septiembre.



El equipo del "Muñeco" deberá aislarse de nuevo entre el 17 y el 30 de ese mes para visitar a San Pablo de Brasil y Binacional de Perú y jugar nuevamente con los brasileños como local en la cancha de Independiente, debido que el Monumental no estará disponible por la refacción de sus instalaciones.