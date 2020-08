Horóscopo para hoy 24 de agosto 2020 Lunes, 24 de agosto de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu falta de concentración a la hora de llevar a cabo tus actividades te jugará otra mala pasada. Ten cuidado.



Amor: El entendimiento con tu pareja será particularmente estimulante después de un período tormentoso. Llegarán a comprenderse.



Riqueza: La claridad mental es fundamental si tu línea de trabajo está orientada a la creatividad. Pon en pausa tus preocupaciones.



Bienestar: Tómate tiempo para saborear tus logros personales. Esto te ayudará a cargarte de energía y positivismo para continuar en la concreción de tus metas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Oportunidades de mejorar en lo económico. Y momentos de felicidad y completitud se vivirán en el plano sentimental.



Amor: Período de compañerismo y renovación en la pareja. Las reformas en la vivienda ayudarán compartir gratos momentos y limar asperezas.



Riqueza: Es hora de que abandones tu hogar materno y salgas al mundo a buscar tu propia vida. No le temas a los cambios venideros.



Bienestar: En los entornos laborales encontrarás cruces de sentimientos, buenos y malos. Trata de, cordialmente, mantenerte alejado de ese torbellino peligroso.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Los profesionales serán favorecidos, aunque más en el plano intelectual que económico. Lima asperezas con quienes decidan.



Amor: Aquellas parejas que están juntas desde hace poco tiempo, concretarán con felicidad. Y los antiguos amores persistirán.



Riqueza: Es probable que las tareas a realizar sean nuevas, pero este cambio de funciones te traerá estabilidad económica.



Bienestar: Cuídate de las decisiones precipitadas porque te causarán bastantes dolores de cabeza. Te conviene apelar a tu intuición y a esa voz interior que nunca falla.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Las emociones fuertes te quitarán energías físicas. Algunas actitudes agresivas desconcertarán a quienes te conocen.



Amor: El romance y la pasión no faltarán a la cita. Una atracción fatal te obsesiona, pero ten cuidado de no pasarte de la raya.



Riqueza: Posibles asuntos fiscales, de deudas o cobros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos.



Bienestar: Recuerda que vivir eternamente en tensión perjudica a tu salud. Ojo con los arrebatos, es mejor tomarse las cosas con calma.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No te quedará otra más que hacer una pausa en tus actividades. Los problemas de salud han llegado a un pico y debes descansar.



Amor: Sabes lo temperamental que puede ser tu pareja y lo imposible que es que cambie esos rasgos de su carácter. Sé tolerante.



Riqueza: Descarta todo tipo de gastos superfluos y no te involucres en más de lo que puedas pagar. Mejor, modifica tu estilo de vida.



Bienestar: Muéstrate más comprensivo hacia los sentimientos de los demás. No todos viven bajo las reglas de conducta con las que te riges tú.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Hoy estarás propenso a los choques. No deberás esperar que todos reaccionen de la misma manera en la que lo haces tú.



Amor: Sé paciente con las inseguridades de tu pareja. Muéstrale que no tienen razón de ser y tranquilízala con palabras reconfortantes.



Riqueza: Te verás en la necesidad de pedir dinero prestado a tus familiares, pero aclara los fines del capital y el plazo para devolverlos.



Bienestar: Notarás la diferencia en el trato de tu entorno hacia ti, a medida que realizas cambios en tu interior. Llegará la aceptación buscada.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Recibirás un regalo de alguien allegado. Este te hundirá en un mar de confusión sobre tus sentimientos hacia esa persona.



Amor: Disfruta de los placeres más simples de la vida. Día bueno para organizar una rica comida y ver una buena película, o leer un libro.



Riqueza: No des prenda de tus defectos o desventajas en tu nuevo ambiente laboral. Muéstrate seguro, pero reservado y sencillo.



Bienestar: El gran control que tienes sobre tu cuerpo te jugará una mala pasada. Emociones negativas influirán en él de mala manera, llevándote a malestares.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te cuestionarás los criterios que usas para guiar tus acciones. Manifestarás la necesidad de un cambio en tu vida.



Amor: No temas jugarte el todo por el todo por tu pareja. Múltiples ideas alocadas cruzarán por tu mente el día de hoy, hazles caso.



Riqueza: Saldrán a relucir tus oxidados conocimientos en economía cuando se presente la oportunidad financiera de la semana.



Bienestar: Busca entablar las discusiones de manera estratégica, lo que no siempre involucra ser frontal. Sé selectivo con las batallas que eliges.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Buscarás conquistar con juegos de seducción cuanto corazón se te atraviese. Esto contrastará con tus inseguridades en lo laboral.



Amor: Día conflictivo en la pareja porque los reproches y las discusiones estarán latentes. Mantén la calma y deja el agua correr.



Riqueza: Tu fidelidad y honestidad hacia superiores en problemas hablará muy bien de ti. Muestra tu apoyo incondicional.



Bienestar: Te verás convenciéndote del éxito de tu nuevo emprendimiento. No evadas el pensar en sus falencias, y ocúpate de ellas antes de que sea tarde.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Demostrarás la capacidad de orientar los sucesos para que ellos jueguen a tu favor. Una mano amiga te dará su apoyo.



Amor: No confundas cariño con amor, si no estás seguro de tus sentimientos, toma distancia para ver mejor las cosas.



Riqueza: En tu trabajo, se presentarán ofrecimientos de nuevos beneficios para los empleados. Asegúrate de informarte correctamente.



Bienestar: Se terminan los días de buena estrella para ti, se acerca un período complicado emocional y laboralmente. Ve con pie de plomo y cuídate de todos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.



Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.



Riqueza: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá mas.



Bienestar: Dedícate tiempo para ti durante los fines de semana y realiza charlas con tus mejores amigos. No descuides tu alimentación.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Te sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás influenciar por familiares invasores ni por chismes casuales.



Amor: En la vida amorosa, las relaciones serán algo complicadas y las cuestiones económicas afectarán a la pareja.



Riqueza: El día de hoy, el éxito y la buena suerte parecen estar de tu lado. Cualquiera que sea tu logro, será suficiente para sentirte satisfecho.



Bienestar: Revisa las decisiones que vas a tomar respecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta situación dependerá tu futuro a nivel personal.