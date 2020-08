Taragüí Rock 2020: ciclo de charlas virtuales con referentes de la escena

Lunes, 24 de agosto de 2020

Grandes referentes vinculados al mundo del rock formarán parte del ciclo de charlas programadas en el marco del Taragüí Rock 2020.



Más allá del formato audiovisual en el que se presentarán las bandas este 12 y 13 de septiembre, los días previos y a través de la plataforma IG LIVE algunos actores locales conversarán con estas destacadas figuras que brindarán sus anécdotas, experiencias y consejos al público en general y especialmente a los trabajadores de la escena rockera.



El festival organizado por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura festeja una década, para la masiva audiencia que asiste año a año es una plaza fundamental al igual que para las bandas que buscan un desarrollo profesional pero, para sostenerlo en el tiempo y alimentar su evolución es importante la formación de productores, técnicos, sonidistas, iluminadores y trabajadores que hacen posible su crecimiento, por eso y para estrechar vínculos con otros grandes eventos del país que posibilitan el intercambio artístico, es que se ofrece también este ciclo de charlas que se darán los todos los lunes, miércoles y viernes desde el día 31 de agosto.



Grilla de charlas



31/09



GABRIEL PLAZA.



Periodista, crítico especializado y curador en el sector de la música argentina y región del Mercosur, para festivales, ferias de música, catálogo de discos y conferencias. Se desempeñó en el diario La Nación, siguiendo de cerca la nueva escena musical y su amplio desarrollo, desde 1996 al 2019 y actualmente trabaja en Radio Nacional. Durante años desarrolló una tarea de especialización en la curaduría de música y trabaja alrededor de nuevas estrategias en la generación de contenidos generales para el sector musical, desde la idea a la creación de formatos personalizados y la puesta en marcha integral de un concepto creativo. A través de curadurías y como investigador interpela la actualización permanente sobre las músicas populares de la región, su desarrollo histórico y las nuevas tendencias de la escena, creando lazos entre difusores de diferentes países y estableciendo contacto entre diferentes actores de la industria musical.



02/09



JUAN MANUEL RAMÍREZ



Cantante de la banda GUAUCHOS (Formosa) Músico, Baterista, Productor general de eventos y técnico en grabación, edición, mezcla y post producción de audio, ha generado un estrecho vínculo con artistas de toda la región generando una interacción regional y fomentando la profesionalización de la escena.



04/09



HUMPHREY INZILLO



Licenciado en Periodismo y Comunicaciones y miembro fundador de REDPEM (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). Es editor de la revista Brando, desde 2002 integró la redacción de la edición argentina de Rolling Stone, escribió en La Maga, La García, Hecho en Bs. As., Playboy, El Malpensante (Colombia), Mundo Diners (Ecuador), entre otras publicaciones. Ha brindando conferencias y seminarios en la Argentina y en el exterior. Escribió, junto a Gabriel Plaza, el libro La Bomba de Tiempo. Ritual y ritmo (Atlántida). Fue editor del libro Iberoamérica Sonora, Músicos en efervescencia creativa (Editorial UDG, México) y se desempeñó como asesor de contenidos del programa Encuentro en la Cúpula.



07/09



OSCAR MOSQUEIRA (Paraguay)



Manager, Proyector Musicales, Productor de Eventos, Presentador de Radio y TV rock and pop Py, hace tiempo viene desarrollando proyectos de intercambio entre los países vecinos.



09/09



SEBASTIAN POLLO DUART



Periodista y escritor argentino especializado en música. Ha realizado trabajos en medios gráficos, radiales, televisivos y también labores de prensa. Fue músico en algunos conjuntos de rock de su ciudad pero su vocación de periodista combinado a su interés por el mundo de la música hizo que su carrera se desarrollara como community manager de grandes bandas nacionales. Escribió para la revista "Cerdos & Peces" colabora en el diario "Clarín" y escribió en las revistas "Pronto", "La Otra" y "Rolling Stone". Trabajó como columnista en casi todas las radios de género. Por otra parte, es creador y director de "Músicas del Mundo", revista de arte y culturas, un proyecto autogestivo. Escribió siete libros: "Ricky de Flema: El último punk" (2005), "La Constitución travesti" (2009), "Pink Floyd: Derribando muros" y "Madonna: Reina material" (2012), "The Cure: La leyenda Dark", "Mujeres Perras" -libro de narraciones eróticas- (2013) y "Yo Toqué en Cemento" (2015).



11/09



JOSÉ PALAZZO



Productor cordobés y creador del COSQUÍN ROCK, actor fundamental de la plaza rockera, su festival ha propiciado el impulso de muchas bandas logrando federalizar la industria históricamente instalada en Buenos Aires. Hoy produce más de 19 festivales alrededor del mundo y fue uno de los primeros en adaptarse al contexto actual explotando al máximo la virtualidad.