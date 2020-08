Alfaro está cerca de ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador Domingo, 23 de agosto de 2020 El ex entrenador de Boca es uno de los candidatos de la federación ecuatoriana. Si lo confirman, debutará contra Argentina en la Bombonera



Gustavo Alfaro podría volver a dirigir por primera vez en el último estadio con el que estuvo identificado: la Bombonera. El ex entrenador de Boca es uno de los principales apuntados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para tomar las riendas de la selección, tras la rauda salida del holandés Jordi Cruyff, que fue anunciado en enero y se desvinculó en julio pasado como consecuencia del inesperado parate que generó la pandemia por el COVID-19 (firmó con el Shenzhen de China).



El estratega argentino de 58 años aguarda por una posibilidad para dirigir después de su última experiencia con el Xeneize, que concluyó a fines de 2019. A lo largo de ese año obtuvo con Boca la Supercopa Argentina, luego cayó en la final de la Copa de la Superliga (ante Tigre) y se despidió en las semifinales de la Libertadores ante River. En el certamen local quedó a un punto del entonces líder Argentinos Juniors cuando restaban siete fechas para el final (luego llegó Miguel Ángel Russo y el equipo le extirpó el título a River en la última fecha).





Esta sería la segunda experiencia de Alfaro en el exterior, ya que en 2009 condujo algunos meses al Al-Ahli de Arabia Saudita. El resto de su carrera fue en Argentina: Atlético Rafaela (dos ciclos), Patronato de Paraná, Quilmes (dos ciclos), Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí (dos ciclos), Rosario Central, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Boca. Consiguió en total 7 títulos: dos ascensos (con Olimpo y Quilmes), cuatro locales (tres con Arsenal y uno con Boca) y la Copa Sudamericana 2007 con el cuadro del Viaducto.



Lechuga está en carpeta del directorio de la federación ecuatoriana junto al uruguayo Guillermo Almada (actual DT de Santos Laguna de México) y su compatriota Héctor Cúper. Para el cargo también habían sonado Matías Almeyda, el uruguayo Pablo Repetto y el ecuatoriano Alex Aguinaga, además del argentino Jorge Célico, quien trabaja hace tiempo con las juveniles tricolores.



Según estipuló la Conmebol, por recomendación de la FIFA, las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán en el mes de octubre luego de que se pospusiera la primera doble fecha fijada en septiembre próximo. Todavía no hay fechas exactas pero sí está dispuesto el fixture y Ecuador tendría que visitar a la Argentina de Lionel Messi en la mismísima Bombonera, un reducto que Alfaro conoce a la perfección.



A través de un comunicado oficial, la FIFA informó: “Teniendo en cuenta los resultados de las discusiones mantenidas en el Grupo de trabajo COVID-19 de la FIFA y las confederaciones, el Consejo de la CONMEBOL ha solicitado a la FIFA incluir una ventana internacional en enero de 2022 con la finalidad de culminar los clasificatorios sudamericanas en marzo de 2022”.



El objetivo principal de Ecuador será obtener la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras la frustración de haber quedado eliminado en Rusia 2018. En su historia el Tri disputó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002 (eliminado en fase de grupos), Alemania 2006 (eliminado por Inglaterra en octavos de final) y Brasil 2014 (eliminado en fase de grupos).



Pero además reina la expectativa por lo que pueda hacer el elenco nacional en la Copa América que se llevará a cabo el año próximo en la doble sede de Argentina y Colombia. El mejor resultado en ese certamen para los ecuatorianos fue un cuarto lugar en las ediciones en las que fueron anfitriones en 1959 y 1993.