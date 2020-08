Nahuel Gallardo dio positivo de coronavirus

Sábado, 22 de agosto de 2020

El lateral de Defensa y Justicia, hijo de Marcelo y a préstamo de River, se contagió el virus de Covid-19 y fue aislado del resto del plantel, que tendría otros dos infectados más. El miércoles volverán a ser testeados, a fines de definir si pueden retomar las prácticas.





Aunque Defensa y Justicia no lo confirmó oficialmente, Nahuel Gallardo dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado del resto del plantel. Habría dos casos más, cuyos nombres no trascendieron. El club eligió mantenerlo en reserva, aunque se lo comunicó a Conmebol, considerando que en menos de un mes deben volver a jugar por Copa Libertadores.





El lateral izquierdo de 22 años, hijo de Marcelo Gallardo y cuyo pase aún pertenece a River, presentó algunos síntomas la semana pasada y el último chequeo ratificó que se había contagiado el virus Covid-19. Sus otros dos compañeros están en la misma situación.



Según manifestaron desde el cuerpo médico de Defensa y Justicia, Nahuel Gallardo y los otros contagiados volverán a ser testeados el próximo miércoles y si el resultado resulta negativo, podrán volver a los entrenamientos. Caso contrario permanecerán aislados hasta que ya no impliquen un riesgo de contagio.



Cabe mencionar que Nahuel ya no vive con Marcelo, por lo que salvo que el entrenador de River lo haya visitado en estos días, el riesgo de que haya contraído coronavirus es menor.