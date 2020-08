Juanfer Quintero se va de River Sábado, 22 de agosto de 2020 El ex futbolista colombiano Faustino "Tino" Asprilla aseguró este viernes que su compatriota Juan Fernando Quintero le dijo que se irá de River y seguirá su carrera en el Shenzhen de China, club que ya habría comenzado a pagar su contrato.



Germán Orozco ya no es el entrenador de Los Leones | Hay interinato en el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped

"Se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con (Marcelo) Gallardo para pedirle que lo dejara ir", afirmó Asprilla en declaraciones radiales. En esa línea, continuó: "Es más, el contrato en China ya se lo empezaron a pagar", y agregó que Quintero "es muy amigo del dueño de ese equipo".



"Inclusive, en el 2018 lo querían, pero no se fue por amor a la camiseta. Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir", insistió "Tino".

El conjunto chino elevó en los últimos días la oferta que había hecho inicialmente por el jugador colombiano: la propuesta de la entidad asiática es de 11 millones de euros por el pase y, en caso de concretarse, a la institución de Núñez le quedarían 9 millones.





Si bien el Muñeco Gallardo pretende retener al jugador de 27 años, la partida del futbolista colombiano que arribó al club "millonario" en 2018 sería un hecho. En su estadía en River, Quintero obtuvo cuatro títulos: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina del mismo año, la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina de 2019.