Multaron a locales de empresa de recaudaciones tras detectar infracciones

Viernes, 21 de agosto de 2020

El Gobierno de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Comercio, realizó inspecciones en locales de “Rapipago” donde detectó reiteradas infracciones por el cobro de adicionales prohibidos. Esta conducta abusiva e ilegal fue multada por el organismo provincial.





El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia comenzó a registrar conductas ilegales en locales de cobranzas “Rapipago”, propiedad de Gire SA. El subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, detalló que desde fines de julio “se está detectando que en locales propios de la cadena de recaudaciones como también en locales de agentes de esta firma, están desplegando una conducta claramente abusiva e ilegal al cobrar para determinados convenios de recaudación un adicional del 1% en los pagos en efectivo”.



Al respecto, el funcionario provincial indicó que el organismo a su cargo inició actuaciones de oficio al tomar conocimiento de esta práctica predatoria apartada de normas vigentes. Como consecuencia de ello, se labraron decenas de actas de inspección a la empresa y a sus agentes o representantes y se continuarán con estos controles hasta que cesen con estas prácticas abusivas.



En la provincia de Corrientes está prohibida, por disposición 47/2020 de la Subsecretaria de Comercio y Resolución 127/2020 del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, el cobro de plus, extras, comisiones o adicionales a los consumidores en los servicios de cobranzas extra bancarias.



Asimismo, los funcionarios informaron que se ha detectado que este inconveniente solo se produce en la cadena "Rapipago" y solo para algunos convenios (como tarjeta Naranja, Volkswagen, Toyota, etc.) y no en otras cadenas como Pago Fácil, Pago 24 o Multipagos, que a la fecha no cobran estas abusivas comisiones.







Sanciones



Ahmar informó que “se ha aplicado una importante multa a la empresa y se aplicarán más y mayores sanciones en el resto de las actuaciones en trámite para el caso de no revertir esta conducta abusiva, ya que es decisión del Gobierno provincial terminar con estas prácticas”.



Se recuerda a los consumidores que deben dejar constancia escrita de estos abusos en los libros de quejas de los locales de la empresa, negarse a pagar estos extras y denunciar los hechos en la sede central de la Subsecretaría de Comercio, en Carlos Pellegrini 1024 de la ciudad de Corrientes, o en las delegaciones Bella Vista, Ituzaingó o Gobernador Virasoro del organismo; o a los teléfonos 3794 476025/6.