Liberaron al hombre que admitió haber violado a su hija en audios de WhatsApp Viernes, 21 de agosto de 2020 El juez de garantías Javier Maffucci Moore entendió que no alcanza con que la madre de la nena haya reconocido la voz de J.A.C en los audios

Por Leonardo Scannone

Un juez liberó este miércoles a J.A.C alias “Chingui”, el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 6 años, según confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae. El hombre había sido detenido el domingo pasado luego de que se viralizaran una serie de audios en donde supuestamente relató los aberrantes abusos a la niña en su casa en El Jagüel.



El juez de garantías Javier Maffucci Moore de Esteban Echeverría entendió que fue insuficiente como prueba el reconocimiento de la voz de J.A.C en los audios por parte de la madre para mantenerlo detenido.



“Los mensajes de whatsapp pueden servir de prueba pero para ello es necesario e indispensable la práctica de todas aquellas tareas periciales que permitan asegurar el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad de su contenido. Nada de lo cual se ha hecho todavía en autos donde lo único que media es la afirmación de la madre de la menor acerca de que la voz que ella escuchó en esos audios se corresponde con la del imputado”, detalló el juez en su denegación a la que tuvo acceso Infobae.



Y concluyó: “Del análisis exhaustivo de todo lo que se ha hecho a la fecha en este expediente no se colige la existencia de elementos de juicio que permitan no solo mantener la detención del imputado, sino que tampoco habilitaban a que se procediera, como se lo hizo, prematuramente a su detención”.



El juez además precisó que en los allanamientos, en el informe médico y en las entrevistas con la menor “no se ha hecho ninguna referencia explicita a los hechos que aquí se investigan”. El lunes se realizó a la menor una pericia clave en el caso: la cámara Gesell, una prueba elemental en un expediente de abuso de menores. Según fuentes judiciales, la entrevista a la hija de “Chingui” no reveló ningún elemento que indique un posible abuso.





Sin embargo, la fiscal a cargo Magdalena Gonález de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, se opuso a la liberación del hombre y solicitó que ratifique su detención. El juez Maffucci Moore no lo hizo y J.A.C quedó en libertad.



Por otra parte, los investigadores confirmaron que hoy se encontró el teléfono donde están los audios. Por estas horas comenzará el peritaje.





En esos audios J.A.C, de 30 años, relata cómo supuestamente había violado a su propia hija, la habría engañado con “un chupetín” para forzarla a que le practique sexo oral. Luego, una turba llegó hasta su casa para prenderla fuego.



Los audios se volvieron virales, junto con su cara y su nombre. J.A.C, fue trending topic en Twitter. El mensaje de un solo tuitero que incluía los audios -que este medio no reproduce por pedido expreso de la familia de la víctima- logró más de 20 mil RT.



Tras esta situación, el jueves pasado los vecinos de J.A.C fueron enardecidos a buscarlo a su casa.



Según consta en una denuncia a la que tuvo acceso Infobae, M.A.B., de 28 años, denunció que ese día vio como 14 personas corrían en dirección a la casa. Al perseguir al grupo, observó un tumulto de más de 20 individuos que pedían por J.A.C. a quien le gritaban: “Violador hijo de puta, salí”.



En su declaración, el hombre agregó que no mantiene una relación amistosa con J.A.C: “Lo saludo como a un vecino más del barrio”, declaró. Entre los insultos, se anotició de la viralización de los audios. Allí J.A.C manifestó una insólita explicación: “Esos audios se los mandé a mi ex para ofenderla”.



Ese día la policía trasladó a J.A.C. a la comisaría y desde allí notificaron a la madre de la menor, quien actualmente reside en la localidad de San Fernando. En una comunicación telefónica, su ex pareja dijo no estar “al tanto de la situación”.



Luego J.A.C huyó del barrio hasta el domingo que fue encontrado en Ezeiza tras once allanamientos, después de que su familia alertó sobre su paradero.