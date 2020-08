Corrientes participó del encuentro del Consejo Federal de Salud Viernes, 21 de agosto de 2020 El cónclave, que reúne a los ministros de salud del país, se llevó a cabo hoy por videoconferencia. Se centró en el análisis de situación en el marco de la pandemia y temas vacunas y enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros.



Por indicación del titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez participó hoy de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.



“Abordamos sobre cómo está la situación epidemiológica del nuevo coronavirus, sobre el pago de los módulos Covid-19 en hospitales y centros de salud privados”, dijo el subsecretario Luís Pérez.



Indicó que además, abordaron temas como “aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad en particular ya que es de alto riesgo para la salud y en este sentido conversamos sobre un proyecto de trabajo articulado entre los ministerios de Agricultura, Salud y la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), que tiene que ver con la semaforización de los productos, con indicadores de cantidad de calorías, grasas y azucares y por último, tratamos sobre los exámenes de residentes”.