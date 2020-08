Tras el alta por coronavirus, Fabricio Bustos se sumó a las prácticas Jueves, 20 de agosto de 2020 El juvenil Mauro Molina también recibió el alta pero no se incorporó al primer equipo y el delantero Mauricio Del Castillo, hermano de Sergio "Kun" Agüero, dio positivo de Covid-19 pero no se entrena con el plantel.



El defensor de Independiente Fabricio Bustos se sumó hoy a los entrenamientos del plantel dirigido por Lucas Pusineri, luego de varios días de aislamiento por haber dado positivo de coronavirus.



El lateral derecho cordobés se entrenó esta mañana por primera vez en el predio de Villa Domínico, según informó el club de Avellaneda.



Bustos había dado positivo de Covid-19 en los testeos generales que realizó el club el pasado sábado 8 de agosto pero luego dio negativo en otras dos pruebas.



Sin embargo, el cuerpo médico de Independiente decidió mantenerlo aislado y el jugador se sumó al plantel una semana y media después del regreso a los entrenamientos, tras casi cinco meses de receso por la pandemia.



En tanto, el delantero juvenil Mauro Molina también recibió el alta pero no se incorporó al primer equipo.



Por su parte, el delantero Mauricio Del Castillo, hermano de Sergio "Kun" Agüero, dio positivo de Covid-19 pero no se entrenaba con el plantel aunque sí pertenece al club, luego de haber renovado contrato por un año y medio más.



Del Castillo estuvo tres temporadas consecutivas a préstamo en tres clubes del ascenso: Defensores de Belgrano, Deportivo Morón y Tristán Suárez.