Demoraron a la folclorista Roxana Carabajal durante un operativo por la cuarentena

Miércoles, 19 de agosto de 2020

La sobrina de Peteco Carabajal irrumpió en el barrio Mariano Moreno cuando efectivos aprehendieron a un grupo de jóvenes por jugar un partido de fútbol e incumplir con los protocolos sanitarios



La folclorista Roxana Carabajal -sobrina de Carlos Oscar Carabajal Correa, popularmente conocido como Peteco Carabajal- fue detenida por efectivos policiales el lunes por la tarde en la provincia de Santiago del Estero. El hecho tuvo lugar en el barrio Mariano Moreno y fue mientras efectivos aprehendieron a un grupo de jóvenes que estaba jugando al fútbol.



Según informaron fuentes policiales, el operativo comenzó alrededor de las 17:45 y entre los chicos de 20 años se identificó a Valentín Goyeneche, Lorenzo Goyeneche y Nazareno Saavedra (hijo del folclorista Juan Saavedra). Los efectivos demoraron a los jóvenes por incumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno para evitar la transmisión del coronavirus, ya que no llevaban tapabocas puesto.



Tres de los seis jóvenes fueron notificados y al momento de ser trasladados a la dependencia policial, aparecieron dos mujeres: una de ellas dijo llamarse María del Carmen Saavedra (madre de uno de los jóvenes y pareja del bailarín Juan Saavedra) y la folclorista Roxana Carabajal, quienes se opusieron a la detención. Ambas se manifestaron en contra de los efectivos policiales por el operativo.





Al notar que las estaban filmando, la cantante miró a cámara, dijo su nombre y expresó que buscaba que las imágenes le llegaran al Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. “Se están queriendo llevar a Nazareno por jugar a la pelota”, indicó la sobrina de Peteco Carabajal y agregó: “Sabemos todo”.



Siempre según el informe policial, las mujeres entorpecieron el procedimiento de la detención de los tres jóvenes que no opusieron resistencia. Uno de los efectivos se comunicó con el fiscal de turno, Sebastián Robles, quien ordenó que ambas quedaran aprehendidas. De esta manera, y con la colaboración del personal de la Comisaría del Menor y la Mujer nº 5, todos fueron trasladados a la Escuela de Suboficiales y Agentes. Allí pasaron la noche del lunes. Los jóvenes por incumplir con el artículo 205 del Código Penal Argentino y las mujeres por atentado y resistencia a la autoridad.



Roxana Carabajal, que hoy tiene 47 años, descubrió su verdadera identidad a los 14 años cuando se enteró que Peteco es su tío y no su hermano, como ella creía. Siguiendo el legado familiar, comenzó su carrera musical desde chica. En 1999 ganó el Premio Consagración con la zamba “La Tristecita” por su participación en el Festival de Cosquín. Al año siguiente, se lanzó como solista con su álbum Astilla.