Andy Kusnetzoff vuelve con PH tras recuperarse del coronavirus

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Más allá de algunos rumores que hablaban de su posible alejamiento de la televisión, el exitoso conductor regresa a la pantalla de Telefe





El martes 14 de julio, Andy Kusnetzoff anunció en su ciclo radial Perros de la Calle que tenía coronavirus, y que por esa razón había sido internado. “Yo estoy bien. Pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos –reveló–. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo de COVID-19″.



El lunes 3 de agosto, Kusnetzoff regresó a su labor en Radio Metro desde su casa. “De a poco, volviendo a la rutina”, describió en un posteo en Instagram. Y se empezó a especular sobre su vuelta a la televisión, en la pantalla de Telefe. “Por ahora Andy todavía no está para hacer el programa”, fue la respuesta que Teleshow recibió de fuentes del canal al formular la consulta al respecto en esa oportunidad. “Apenas sepamos algo haremos el anuncio oficial. Igual él está bien, retomando su vida normal”.





Pero la incógnita continuó. La semana pasada circuló una fuerte versión que decía que Andy no quería volver a PH durante este año. La información decía que el conductor prefería dar un paso al costado y tomarse el resto del 2020 para reponerse del todo físicamente. Pero según pudo saber este portal en exclusiva, el equipo de producción de PH, Podemos Hablar volvió al trabajo y si todo sigue como se espera, el próximo jueves 27 de agosto se grabará una nueva emisión del programa líder en la noche de los sábados.





El grupo de trabajo del ciclo está enfocado en la búsqueda de los invitados para ese primer envío post COVID-19, y en ajustar, aún más, los protocolos de seguridad para mantener los cuidados sanitarios. Andy había sido muy respetuoso con el tema de la pandemia y había tomado todos los recaudos lógicos y aconsejados, pero no pudo evitar contagiarse.



Con la grabación del programa prevista para el próximo jueves, el regreso de el ex CQC a la pantalla de Telefe sería el sábado 29 de agosto. De esta manera queda descartada la noticia sobre el alejamiento de Kusnetzoff de la televisión durante el 2020, y su vuelta reaviva el duelo con Juana Viale, quién reemplaza a Mirtha Legrand en las cenas de El Trece.



Andy es uno de los grandes éxitos del fin de semana y las autoridades de Telefe ahora respiran aliviados por esta vuelta, ya que estaban preocupados por la posibilidad de la renuncia del periodista. De esta manera el último sábado de agosto o a lo sumo el primer sábado de septiembre, el conductor regresa con su ciclo que ya se ha convertido en uno de los clásicos del fin de semana.



“Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxígeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeoras. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”, contó Andy días después de tener el alta médica.



Además, habló de los cuidados extremos que tomó y que sin embargo fueron en vano. “Los que me conocen saben lo obsesivo que soy y todo lo que me cuidé. Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó esta pandemia, atento a la ropa, no entré ni una naranja que no fue pasada por lavandina, a todos lados con barbijo y después hasta con máscara transparente que te tapa toda la cara, y me contagié. Nunca me relajé, al contrario. Me enojé con los que no usaban barbijo, y me pasó más allá de toda la responsabilidad”, expresó.