Pusineri: "Buscamos refuerzos para dar un salto de calidad"

Miércoles, 19 de agosto de 2020

El director técnico de Independiente busca afianzar su plantel luego de las salidas de Gastón Silva, Martín Campaña, Cecilio Domínguez y a la que se le podrían sumar Juan Manuel Sánchez Miño y el ecuatoriano Fernando Gaibor. en las próximas horas.







Lucas Pusineri, sostuvo que "es imperioso que lleguen refuerzos" al equipo para "darle un salto de calidad y competitividad", aunque se mostró "tranquilo" porque los dirigentes le aseguraron que "se van a concretar".



"Es imperioso y la dirigencia me dio la tranquilidad de que van a llegar. Vamos a buscar refuerzos que nos den un buen salto de calidad. Estamos alineados con la directiva para contratar a futbolistas", resaltó Pusineri en una conferencia que dio a través de la plataforma Zoom y en la que participó Télam.



"Ya pusimos primera con la alegría de reencontrarnos con los 21 jugadores que tenemos por ahora, para prepararnos del mejor modo pensando que Independiente está por encima de todo y de todos", estimó el entrenador.



Expuso, luego, su opinión con respecto a los jugadores que se alejaron, sobre los que se quedaron y los que pueden llegar.



"Uno tiene que poder estar donde realmente quiere estar, no sólo estar por un papel firmado. Por eso entiendo a los jugadores que tomen la posición de buscar otros horizontes", dijo en tácita referencia a las salidas de los uruguayos Gastón Silva y Martín Campaña y del paraguayo Cecilio Domínguez.



A ellos podrían sumarse en las próximas horas Juan Manuel Sánchez Miño y el ecuatoriano Fernando Gaibor.





"Tenemos que mirar hacia adelante con jugadores que quieran estar. Los que nos quedamos, nos quedamos gustosamente para seguir luchando y hacer un mejor club, integrando a los juveniles que le dan un sentido de pertenencia al club", afirmó "Pusi".



Formuló, también, su impresión por la continuidad del goleador y capitán Silvio Romero y sobre los refuerzos que podrían sumarse.



"Tenía incertidumbre con respecto a la situación del 'Chino' Romero. Por suerte podremos seguir contando con él, que es un referente importante", valoró el ex jugador de Almagro, San Lorenzo y del propio Independiente, entre otros.



"A Yeison Gordillo lo enfrenté cuando dirigía al Deportivo Cali en Colombia, es un volante de marca que nos vendría muy bien", señaló sobre el colombiano de 28 años, de Deportes Tolima, que es prioridad para el DT.



"Los arqueros que tenemos, (Renzo) Bacchia y (Milton) Álvarez, son de buenas condiciones, pero habría que verlos en la competencia, por eso es necesario traer un tercer guardavalla, para fomentar la competencia interna y porque necesitamos tres arqueros para la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo local", detalló Pusineri.







El manager, Jorge Burruchaga, tiene a varios en carpeta, donde aparece en primer lugar Agustín Rossi (24), el arquero de Boca Juniors y de último paso por Lanús, que de no ser transferido Esteban Andrada preferiría ir a otro club para tener mayor rodaje.



En la institución de Avellaneda reconocen que la negociación no será sencilla, porque los "xeneizes" no lo cederían a préstamo pretendiendo vender el total de su ficha, lo que sería muy oneroso.



Algo similar pasaría con el colombiano Álvaro Montero (25), también del Tolima e integrante del seleccionado de su país, que a la vez recibió sondeos de un par de entidades europeas. Quizá, el más accesible sería la tercera opción, otro colombiano, Mauricio Arboleda (24), de Banfield.



Respecto a la defensa, para el entrenador sería primordial contar con el zaguero Cristian Lema, de Benfica de Portugal y con último paso por Newell's Old Boys, por el que iniciaron contactos.



Para cubrir el lateral izquierdo figuran Rafael Delgado (Colón de Santa Fe), como prioritario; Elías Gómez (Argentinos Juniors), Claudio Bravo (Banfield) y Federico MIlo -ex Arsenal y Unión de Santa Fe-, que se encuentra en condición de libre.



En relación a la ofensiva surgió un nuevo candidato: Juan Ignacio Ramírez (23), centrodelantero uruguayo y goleador de Liverpool de su país que ya integró los seleccionados juveniles.



Finalmente, sobre el conflicto suscitado con el volante ecuatoriano Fernando Gaibor, su representante Daniel Crespo refirió que el jugador "se consideró libre por falta de pago de un mes de su salario y algo más por primas atrasadas", en declaraciones para la Oral Deportiva de Radio Rivadavia.



"Reclama unos 600 mil dólares, mientras que Independiente dice que ya le abonó lo que le debía, por eso hay que esperar lo que resuelva la FIFA, que calculo que será a fin de mes", cerró Crespo.