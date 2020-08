Pepe Sánchez es el nuevo coordinador nacional en seleccionados formativos

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Mientras que la Confederación Argentina de Básquetbol también anuncio que Sergio Hernández renovó su vínculo con la selección mayor hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, postergados por el coronavirus.





El exbasquetbolista Juan Ignacio Sánchez, campeón olímpico en Atenas 2004 y nuevo coordinador nacional en seleccionados formativos, destacó este martes que era "ahora" el momento de trabajar con las categorías U-15 hasta la U-19 en la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).



El bahiense, que ocupa este cargo -ad honorem- desde hace un mes y coordina las labores de los y las basquetbolistas de esas divisionales, se reunió virtualmente con el seleccionador de la mayor, Sergio Hernández; el presidente de la CABB, Fabián Borro; y el seleccionador femenino, Gregorio Martínez; con el objetivo de delinear el futuro con nuevas caras en los equipos técnicos.



“Siento que hoy tengo la experiencia y la fuerza para hacerlo. Era ahora... Busco plasmar un programa que asegure que las cosas básicas que definen a un atleta de elite estén presentes en las formativas", aseguró Sánchez.



Además, el ex NBA, radicado en Bahía Blanca, detalló: "Quiero rescatar lo que se venía haciendo y enriquecerlo con conocimiento y planificación. Diseñaremos un plan basado en el proceso interno y no en la competencia puntual, con foco en la acumulación de trabajo en las concentraciones, sumado al virtual cuando no sea presencial".



Por su parte, Sergio Hernández, que renovó su vínculo con la selección mayor hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, postergados por el coronavirus, comentó: "Me gusta que sea desde la idea de equipo, que se forme uno con cada uno en su rol específico”.



Asimismo, la CABB presentó a Gregorio Martínez como director técnico del seleccionado femenino tras su exitoso paso en el básquetbol masculino con Obras Basket (LNB) y en el de mujeres con Unión.



“Esta llegada significa un anhelo de otros tiempos que apareció en un momento que ya no esperaba y me genera un gran orgullo inmenso. El plan es ampliar la base de elección de jugadoras y ayudar en la formación del alto rendimiento. Para eso ya estamos siguiendo a más de 60 jugadoras mayores de 17 años. El sueño es París, el objetivo es construir un equipo respetado y competitivo. Y, en el camino, no renunciamos a nada”, describió.