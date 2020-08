El pase de Juanfer Quintero a China se resolverá antes del jueves Miércoles, 19 de agosto de 2020 El colombiano ya le comunicó al entrenador Marcelo Gallardo su intención de emigrar cuando llegó la oferta desde el Shenzhen y el DT no opuso reparos a la transferencia.





La venta del volante colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero a Shenzhen, de China, se resolverá dentro de las próximas 48 horas, ya que la diferencia entre los clubes es de sólo un millón de euros y las negociaciones "están encaminadas", confiaron fuentes de la institución de Núñez.



El segundo ofrecimiento del equipo chino, de nueve millones de euros, se acercó a las pretensiones de River, que pidió 10 millones (la cifra le dejaría al club 7,5 millones libres de gastos).



“Las charlas están encaminadas, la diferencia existe pero es más corta que la primera oferta de la semana pasada. Creemos que se va a poder solucionar y que esta semana el pase se puede concretar”, confiaron a Télam fuentes de las negociaciones.



Las charlas entre las partes comenzaron la semana pasada con una oferta que fue rechazada y se retomaron ayer, con el nuevo ofrecimiento de Shenzhen. "Juanfer", mientras tanto, volvió a entrenarse el viernes pasado tras la cuarentena obligatoria.



Shenzhen, que ya disputó cinco partidos de la liga con cuatro derrotas consecutivas y apenas un triunfo en la fecha inicial, tiene de director deportivo al italiano Roberto Donadoni y en el equipo juega el colombiano Harold Preciado.



Quintero sumó hoy su quinto día de trabajo porque llegó desde Colombia muy cerca del inicio de los entrenamientos y tuvo que realizar un aislamiento obligatorio, que culminó el jueves.



De todos modos, el jugador ya tenía intenciones de emigrar y se las comunicó al DT "millonario", Marcelo Gallardo, cuando le llegó la oferta del equipo chino y no hubo impedimentos ya que todas las partes tomaron la decisión de la transferencia.



Inclusive durante su estadía en Medellín hubo un sondeo del fútbol de Qatar en las mismas cifras, pero el intermediario finalmente decidió llevarse a un jugador brasileño y no hizo oficial la oferta.



Quintero, de 27 años, arribó a River en enero de 2018 tras jugar en Deportivo Independiente de Medellín (DIM), aunque su pase pertenecía a Porto, de Portugal, desde la temporada 2013/14.



River pagó primero 500 mil euros por el préstamo por un año con la chance de una compra y luego hizo uso de la opción por 3,75 millones de euros sobre el 90% del pase en dos cuotas de 710 mil euros, que ya pagó, y una última de 1,8 millones, que venció en diciembre pasado y el club todavía adeuda.



A pesar de que las lesiones le impidieron tener la continuidad deseada, "Juanfer" se metió en el corazón de los hinchas riverplatenses, sobre todo después del segundo gol en la final de la Libertadores 2018 contra Boca Juniors en Madrid.