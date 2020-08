El PSG goleó al Leipzig y se clasificó a la final de la Champions League

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Con tantos de Marquinhos, el Fideo y Juan Bernat, el conjunto francés se impuso 3 a 0 en el estadio Da Luz de Lisboa. Su próximo rival saldrá del cruce que animarán Bayern Munich y Lyon





La extraordinaria noche de Ángel Di María, Neymar y Mbappé conformaron un espectáculo cargado de show y luces parisinas. Un monólogo que empezó a gestarse con el gol de Marquinhos, continuó con la conquista del argentino con pasado en Rosario Central y concluyó con el grito de Juan Bernat.



Fue un duelo histórico. De Cenicientas deportivas, pero ostentosos proyectos económicos. El petróleo contra la bebida energizante. Alemanes ante franceses. La estética individual frente al funcionamiento colectivo. En la primera semifinal de la Champions League, el PSG midió sus fuerzas contra el Leipzig.



Durante los primeros movimientos el equipo de Julian Nagelsmann intentó tomar el protagonismo. Las sociedades que se generaban desde sus líneas defensivas representaban las construcciones efectivas para llegar a la zona de Sergio Rico y Christopher Nkunku concretó la primera amenaza. Sin embargo, una extraordinaria habilitación de Mbappe para Neymar significó la acción más clara para abrir el marcador, pero el palo ahogó el grito del brasileño. Unos instantes después, los mismos intérpretes concretaron el gol, pero una mano involuntaria del ex Barcelona y Santos anuló el tanto de la figura francesa. La decisión del árbitro Björn Kuipers salvó el pésimo rechazo de Péter Gulácsi.





Los de Thomas Tuchel consiguieron ponerse en ventaja a través de la pelota parada. Un preciso centro de Ángel Di María encontró la cabeza de Marquinhos y el aroma francés impregnó a la defensa alemana. La marca en zona no fue suficiente para detener a la potencia del defensor, quien resolvió ante la mirada del arquero húngaro. Una diferencia que pudo ampliarse de inmediato, si no fuera por la reacción de Gulácsi en un mano a mano ante Mbappe. De a poco, comenzó a afianzarse la tendencia del duelo.



La respuesta del Leipzig llegó antes de la media hora en una incursión por derecha de Dani Olmo. El español se escapó a pura velocidad y descargó para la llegada de Yussuf Poulsen, quien definió de primera. Por centímetros el capitán de la entidad alemana no consiguió marcar la igualdad, ya que su remate se perdió por el primer palo de Rico. Con mucho orgullo, el combinado de Nagelsmann le dio batalla a las figuras internacionales.



Antes del descanso el compromiso se resolvió por un grosero error defensivo teutón. Un aviso de Neymar, a través de un tiro libre que se estrelló en el poste, confirmó la superioridad parisina que concretó Ángel Di María. El Fideo selló el 2 a 0 luego de un hermoso taco de Ney, y la diferencia pudo transformarse en goleada cuando la estrella surgida del Santos volvió a pisar el área. Pero una vez más, su disparo se fue ancho.



En el complemento se confirmó el abultado triunfo. Otra gestación de Dí María le permitió a Juan Bernat marcar el 3 a 0 de cabeza. Los desesperados cambios de Nagelsmann, al enviar a la cancha a Patrik Schick y Emil Forsberg para tener mayor ofensivo, expuso sus limitaciones en la última línea. Y con espacios el PSG lo liquidó.



Los de Thomas Tuchel buscarán el trofeo más codiciado de Europa ante el ganador del cruce que animarán Bayern Munich y Lyon, en una nueva edición de franceses contra alemanes. Luego de la catastrófica producción frente al Barcelona, el combinado germano se presenta como principal candidato, pero los galos se ilusionan con realizar otra hazaña como en sus encuentros ante la Juventus y el Manchester City. Para conocer al rival del París Saint-Germain habrá que esperar al miércoles.