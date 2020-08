Inicia el pago del plus de $2.000 para empleados municipales Martes, 18 de agosto de 2020 El pasado viernes, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Intendente de la Capital confirmaba que a partir de este martes, se encuentra disponible el pago del plus para empleados municipales. el cronograma finalizará el jueves 20.



Cronograma completo



Personal bancarizado y no bancarizado:

• Martes 18



Trabajadores Neike, según terminación de DNI:

• Martes 18: 0, 1 y 2

• Miércoles 19: 3, 4, 5 y 6

• Jueves 20: 7, 8 y 9