Denuncian a Viviana Canosa por promover el dióxido de cloro

Martes, 18 de agosto de 2020

El diputado de Neuquén Mariano Mansilla denunció penalmente a la conductora por el "delito de curandería" por mostrarse bebiendo dióxido de cloro en su programa. Los detalles.





El diputado Mariano Mansilla, denunciará penalmente a Viviana Canosa por promover el dióxido de cloro. La acusa del "delito de curandería" o "ejercicio ilegal de la medicina" por anunciar su ingesta.





El diputado provincial de Neuquén del Frente de Todos, que presentará la denuncia este martes por la mañana ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, pide que se investigue si Viviana Canosa incurrió en el delito contemplado en el artículo 208 inc. 1 del Código Penal Argentino "que tradicionalmente adquirió el nombre del delito de curandería o ejercicios ilegales de la medicina".



Como pruebas, Mansilla presenta todas las acciones públicas de la conductora de Nada Personal (El Nueve) que han sido replicadas en distintos medios.





Las penas para ese delito pueden ir desde los 15 días a un año de prisión para "el que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito".



La denuncia del diputado neuquino afirma que que Canosa "incurre no sólo en una falta ética gravísima, sino que además a nuestro entender, su conducta es típica respecto a los ilícitos que se encuadran en los delitos contra la seguridad pública en este contexto especial de la pandemia del COVID-19".



La polémica con Canosa comenzó el 2 de agosto, cuando la conductora tuiteó "#AndreasKalcker Yo tomo #CDS", refiriéndose al hombre, que se define como biofísico y promueve la ingesta del dióxido de cloro como cura del Covid-19 a pesar de haber sido calificado como fraudulento por su alta toxicidad y por la inexistencia de pruebas sobre su efectividad.



Al día siguiente, Canosa cerró su programa bebiendo la sustancia que aseguró que era CDS. "Voy a tomar un poquito de CDS”, indicó la conductora al final de su emisión, y segundos antes de un trago largo. “Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, sostuvo atajándose.



Los siguientes días profundizó la polémica desde las redes sociales, atacando a los infectólogos que rechazaron sus declaraciones y respondiendo a las críticas por su accionar diciendo que "Prefiero CDS con todo lo que dicen... a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/ impunidad por sus efectos colaterales", sentenció. "Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él", afirmó Viviana.



Pero la controversia más fuerte llegó luego de que trascendieran dos muertes por ingesta de dióxido de cloro: la de un niño de 5 años y un hombre de 50, y un posterior mensaje en su cuenta de Twitter que terminó por explotar la indignación de muchos.



"¡El miedo paraliza y dinamita la libertad!", escribió Canosa en su cuenta de Twitter manteniendo su postura frente al tema, horas después de la noticia de la muerte de un niño de 5 años que falleció este sábado en un hospital de la localidad neuquina de Plottier, luego de que sus padres le dieran de beber, a pesar de las recomendaciones, casi un litro de dióxido de cloro (750 mililitros).



Además, el 11 de agosto, en la localidad de San Pedro, Jujuy, murió un hombre de 50 años y se investigaba si fue luego de ingerir dióxido de cloro. Los familiares del hombre contaron que bebió la sustancia debido a un estado gripal en el que se encontraba."