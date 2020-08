Hoy cobran el IFE los beneficiarios de la AUH con DNI terminado en 5 Martes, 18 de agosto de 2020 Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 5, y cuyos haberes no superen los 18.952 pesos, podrán cobrar el haber correspondiente a junio en las sucursales bancarias por ventanilla.



Los titulares de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE) cuyo DNI termina en 5 cobrarán hoy la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda de 10.000 pesos otorgada por el Gobierno para paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.



Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 5, y cuyos haberes no superen los 18.952 pesos, podrán cobrar el haber correspondiente a julio en las sucursales bancarias por ventanilla.



Así lo precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.



El cronograma continuará mañana con los pagos para los documentos finalizados en 6; el jueves en 7; el viernes en 8; y el lunes 24 en 9.