Los argentinos Luciano Vietto y Rodrigo Battaglia dieron positivo de coronavirus en los testeos que se realizaron previo al inicio de la pretemporada de Sporting de Lisboa, de Portugal.



Battaglia, ex Huracán, Racing Club y Rosario Central, tiene 29 años y es uno de los volantes que tiene en consideración el entrenador Lionel Scaloni para el seleccionado argentino y en los últimos días sonó como posible refuerzo de Alavés.





Vietto, de 26 años, debutó en Racing en 2011 y, desde mediados de 2014, juega en el fútbol europeo, con participación en Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham y, ahora, Sporting de Lisboa.



Ambos jugadores compartieron en los últimos días sus vacaciones en Ibiza, según lo retrataron en sus respectivas redes sociales.