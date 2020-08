Exsoldado estuvo atrincherado luego de amenazar a su familia

Martes, 18 de agosto de 2020

Es un hombre de 56 años que permaneció casi dos horas encerrado en su casa portando cuchillos y una pistola. Dos hijas y su esposa debieron correr a lo de un vecino en busca de ayuda. Habría apuntado a una de ellas. Lo internaron en el Hospital de Salud Mental.







Un veterano de la guerra de las Islas Malvinas protagonizó ayer tensos momentos en su casa de la capital correntina, donde a punta de pistola, amenazó a su familia y luego permaneció atrincherado durante casi dos horas, mientras afuera la Policía realizaba un impresionante despliegue de seguridad.



Con intervención de dos amigos -también excombatientes-, pudieron hacer que deponga la actitud amenazante.



Para ser tratado por un estado de alteración, las autoridades dispusieron su internación en el Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís.

El incidente comenzó un poco antes de las 12:30 en un inmueble del complejo habitacional 216 Viviendas del barrio Ciudad de Estepa.



En inmediaciones a la esquina de avenida José Manuel Estrada e Iberá, esa persona, llamada José, de 56 años, habría intimidado a sus dos hijas y también a su esposa.



Las mujeres, según comentaron a época fuentes policiales, escaparon hacia la casa de un vecino para buscar auxilio.



Vía telefónica, llamaron a la Policía y apenas llegó el primer patrullero observaron al ex soldado en estado de alteración, vestido con uniforme militar, con cuchillos y empuñando el arma de fuego marca Bersa, calibre 9 milímetros. Desde ese momento, decidió atrincherarse.



Ante semejante cuadro, llegaron al lugar efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 5, Destacamento San Marcos, Policía de Alto Riesgo, Bomberos, comisaría Séptima y el mediador de la fuerza de seguridad.



Más tarde, acudió personal de la Dirección de Emergencias Sanitarias en ambulancia para asistir a una de las mujeres que padecía una fuerte crisis de nervios.



Amigos del hombre, quien desde hace unos días estaba “alterado”, lo convencieron de no hacer algo malo. Entonces, cuando el reloj marcaba las 14, entregó la pistola. Después, lo condujeron al Hospital en el que permanecerá bajo tratamiento.



“Por fortuna, no pasó a mayores; ninguna persona resultó lesionada. Una hija mencionó que su papá le habría apuntado con el arma pero su hermana lo empujó y salieron de la casa corriendo”, precisó uno de los efectivos que participó en el procedimiento que incluyó corte de tránsito.