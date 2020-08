Las ventas del Día del Niño cayeron un 20% en comparación interanual Lunes, 17 de agosto de 2020 Lo reflejó un estudio hecho por CAME, cuyo relevamiento comprendió a Corrientes. Desde APICC, Enrique Collantes manifestó que jugueterías, tiendas infantiles y casas de electrodomésticos tuvieron buena demanda en un contexto general de retracción mercantil.



Las ventas por el Día del Niño cayeron un 20,8% interanual en los comercios minoristas PYME; esa mengua fue atribuida a la pérdida de ingresos por la cuarentena dispuesta para intentar frenar el avance del coronavirus, lo que provocó la menor compra de unidades en las familias, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



A nivel local, el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio (APICC), Enrique Collantes, quien narró al respecto que “sabemos que esos indicadores tuvieron en cuenta a Corrientes, así que estimamos que el expendio local estuvo en ese porcentual si se compara con igual mes del año pasado. Nosotros recién tendremos un semblanteo comenzada la semana”.



“Entendemos que para las jugueterías y algunas tiendas infantiles y de electrodomésticos fue el mejor día del mes, y es comprensible. Pero si analizamos a nivel macro, el comercio correntino en general está vendiendo entre un 60 y 70% de lo que se comercializaba antes de la pandemia”, añadió el referente mercantil.



El ingreso familiar quedó muy afectado por la pandemia y eso repercutió en las ventas, a tal punto que el ticket promedio rondó los 990 pesos.

Además de las ganancias, hubo otros dos factores que afectaron la demanda. Por un lado, los grandes supermercados que ya desde principio de agosto lanzaron generosas ofertas para captar la venta de juguetes, indumentaria, calzados y electrónicos.



Por otro, las largas colas que se hicieron en las puertas de los negocios, lo que llevó a muchos a desertar de la compra y dejarla para la semana, precisó la CAME.



Las ventas online tuvieron su público, pero sobre todo en las grandes ciudades, donde se estima que el 30 por ciento se realizó por esa vía.

Lo que más se movió fue el rubro Juguetes, que definió el 28% de la venta de la fecha. Las operaciones en este sector fueron las de mejor performance, aunque con un declive de 20,5%, en parte porque fue de los ramos más afectados por la competencia de los hipermercados. Lo que más salida tuvo fueron muñecas y muñecos para chicos, kits de ladrillos, masas, autitos Hot Wheels, juegos de carta y monopatines. En Indumentaria, que explicó el 15% de la demanda, las ventas descendieron 21,9% (siempre en unidades y frente a la misma fecha del año pasado). Las familias en general llevaron un regalo por niño.



Feriado Nacional



Tras jornadas intensas por el Día del Niño, se espera que hoy el arco comercial capitalino exhiba muchas persianas bajas, atento a que es Feriado Nacional, al recordarse el 170º aniversario del fallecimiento del General José Francisco de San Martín.



En el plano de los servicios municipales, habrá servicio de recolección de residuos en forma normal en ambos turnos, según informaron desde la Secretaría de Ambiente.



También aclararon que funcionarán con normalidad los Puntos Verdes ubicados en distintos sectores de la zona céntrica, y se dispondrán guardias de barrido y arbolado urbano, así como en el área de inspección de contralor ambiental e higiene.



Además, hoy atenderán en el Paseo de Compras de El Piso y del barrio San Gerónimo, en tanto que la Feria de la Ciudad se realizará normalmente en el barrio 17 de Agosto y en las Mil Viviendas.