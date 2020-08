Realizarán la autopsia al cuerpo hallado en Villarino

Lunes, 17 de agosto de 2020

El cuerpo hallado en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro en una zona agreste del partido bonaerense de Villarino, esquelético, boca abajo y sin brazos, será sometido a la autopsia mañana, martes, para determinar si es el del joven que desapareció cerca de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado.







El procedimiento se realizará en la Morgue del Poder Judicial de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y en siete días se prevé que esté el resultado del estudio de ADN.



Leandro Aparicio, abogado de la familia Astudillo Castro, insistió hoy en responsabilizar a la policía bonaerense por la desaparición. “No soy perito, ni antropólogo; es un esqueleto descarnado, puesto boca abajo, que no podría haber llegado ahí de ninguna manera, pero hay una zapatilla de él 30 metros más arriba, y en el lugar donde está el esqueleto, al que solo se accede en una 4x4, hay huellas que corresponden a 3 o 4 días... Esto fue plantado ahí por alguien de la Bonaerense, o alguien que trabaja con la bonaerense”, aseguró el letrado en diálogo con radio La Red.



Ayer, la madre de Facundo, Cristina Castro, se refirió a la aparición del cuerpo y aseguró: “Hay muchas posibilidades de que sea él, mi instinto de mamá me lo dice”. Durante un contacto con la prensa, además, aseguró que le sacaron sangre y le hicieron un hisopado para poder comparar sus datos genéticos con los de los restos hallados.



Los restos esqueléticos fueron encontrados en un cangrejal, a varios metros de la ruta 3, cerca del límite con Bahía Blanca. Astudillo Castro, de 22 años, permanece desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca.





Según denuncia la familia, la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. Durante el transcurso de la investigación, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación y fue reemplazada por la Policía Federal.



Tras el hallazgo, y de acuerdo se informó de manera oficial, la Fiscalía Federal N°1 le solicitó a la jueza María Gabriela Marrón que disponga un examen pericial por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, en conjunto con el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado.



También se requirió que el procedimiento en cuestión sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas -una de ellas para su remisión al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y otra de iguales características para el CMF-, junto con la prohibición del ingreso de teléfonos celulares al lugar.



Para la familia, efectivos de la policía bonaerense detuvieron a Astudillo Castro por violar la cuarentena y “se les fue la mano”. “Era una cacería, a Facundo lo agarraron, lo cagaron a palos y se les fue la mano”, afirmó Aparicio, que también hizo una mención a la aparición de una zapatilla que la madre reconoció como propiedad del joven: “No se si es torpeza o mensaje, pero es muy fuerte poner esa zapatilla ahí”.



Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “no encubrirá” a nadie y que “colaborará con la investigación”. En diálogo con CNN Radio, aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está “esperando que la Justicia Federal resuelva” para “saber qué pasó y actuar en consecuencia”.”Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal”, insistió sobre la investigación.