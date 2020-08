5.703 los fallecidos y 294.569 los contagiados en el país

Lunes, 17 de agosto de 2020

Otras 66 personas murieron y 5.469 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 5.703 los fallecidos y a 294.569 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 1.708 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,6% en el país y del 68,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 74,76% (4.089 personas) del total de infectados (5.469) corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. De los 294.569 casos positivos, el 71,86% (211.702) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 30 hombres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Entre Ríos; 11 en la provincia de Jujuy; 1 en la provincia de Mendoza; 1 la provincia de Salta; y 16 mujeres; 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Córdoba; 5 en la provincia de Jujuy y 1 en la provincia de Salta.



El parte matutino informó que fallecieron 13 hombres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Entre Ríos; 1 en la provincia de Mendoza; y 6 mujeres; 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 5.657.



Se aclaró que una persona fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, fue notificada sin dato de sexo.



Del total de infectados, 1.154 (0,4%) son importados, 75.051 (25,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 175.520 (59,6%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.117 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 972; en Chaco, 68; en Chubut, 9; en Córdoba, 141; en Corrientes, 3; Entre Ríos, 102; en Formosa, 1; en Jujuy, 272; en La Pampa, 1; La Rioja, 34; en Mendoza, 210; en Neuquén, 27; en Río Negro, 86; en Salta, 92; en Santa Cruz, 42; en Santa Fe, 160; en Santiago del Estero, 33; Tierra del Fuego, 57; y en Tucumán 42.



En tanto, Catamarca, Misiones, San Juan y San Luis no reportaron casos positivos.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 183.093 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 77.491; Catamarca, 63; Chaco, 4.436; Chubut, 403; Córdoba, 4.592; Corrientes, 228; Entre Ríos, 1.631; Formosa, 80; Jujuy, 4.765; La Pampa, 184; La Rioja, 750; Mendoza, 3.330; Misiones, 59; Neuquén, 1.834; Río Negro, 3.854; Salta, 1.088; San Juan, 22; San Luis, 34; Santa Cruz, 1.034; Santa Fe, 3.293; Santiago del Estero, 282; Tierra del Fuego, 1.419; y Tucumán, 604.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.





En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que el Gobierno tiene la expectativa de que la vacuna contra el coronavirus pueda utilizarse al mismo tiempo que en Europa y resaltó que el país logró que no se haya saturado el sistema de salud en estos meses de pandemia con una "ética del cuidado".



"En el mismo momento en que se vacune en Europa, se estará vacunando en Argentina", destacó Cafiero, en una entrevista que hoy publica el diario español El País.



"El 3 de marzo tuvimos el primer caso de Covid-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y el 19 de marzo el presidente decretó el aislamiento social obligatorio. A partir de ahí fortalecimos el sistema de salud", enumeró.



Cafiero consideró además que si bien Europa hoy vuelve a la normalidad en sus actividades, "ha perdido muchas vidas".



Por otra parte, el Ministerio de Salud volvió a recordar hoy que el dióxido de cloro no sirve para prevenir el coronavirus y puede provocar graves riesgos para la salud, luego de que un hombre y un niño de cinco años fallecieron en las últimas 48 horas bajo la sospecha de haber ingerido ese compuesto.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió que el dióxido de cloro "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso", durante el reporte diario.



En tanto, una empresa biotecnológica local comenzará a producir desde la semana próxima el kit de RT-PCR para coronavirus, un test con desarrollo 100% nacional, que permite obtener su resultado en 90 minutos.



A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) constató hoy un nuevo récord diario de casos de coronavirus con más de 294.000 positivos a escala global, el mayor número desde el comienzo de la pandemia, que sigue con altos promedios de contagios y víctimas en India y Estados Unidos.



En las últimas 24 horas, la OMS contabilizó 294.237 infectados en todo el mundo, con los que el total de casos aumentó a 21.026.758, informó la agencia de noticias Europa Press.



Los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins son un poco más elevados, con 21.480.111 contagios y 771.518 muertes globales, mientras la OMS registra más de 755.000 decesos en todo el mundo, 9.985 de ellos en el último día.



A la cabeza se encuentra el continente americano con más de 11,2 millones de casos, de los que 161.772 positivos se confirmaron solo ayer, y 410.483 decesos en total.



Detrás se sitúa Europa, con más de 3,7 millones de contagios y supera los 213.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



Estados Unidos y Brasil siguen siendo los países con mayores tasas de casos, con más de 15.000 contagios por cada millón de habitantes, y de muertes.



En cantidad de casos les siguen India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú y Colombia, mientras que, en cuanto a muertos, México ocupa el tercer lugar e India el cuarto.



Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el promedio de nuevos casos diarios de India en una semana superó a Estados Unidos y Brasil.



España, en tanto, aparece como el país más afectado de Europa, con 343.000 casos y un total de muertos que supera los 28.600.



Italia registró 479 nuevos contagios de coronavirus las últimas 24 horas, 147 menos que ayer y 21 menos que los últimos días, informó el Ministerio de Salud, aunque advirtió que se realizaron menos pruebas, por lo que el Gobierno ordenó el cierre de las discotecas en todo el país.



En tanto, el Gobierno francés buscará extender la obligatoriedad del uso de tapabocas en los puestos de trabajo, en medio de una segunda ola de coronavirus que en menos de una semana duplicó sus casos y registró hoy la segunda jornada consecutiva con más de 3.000 contagios nuevos.