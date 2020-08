En medio de la pandemia, Yapeyú se prepara para los actos centrales Lunes, 17 de agosto de 2020 Con la presencia del Gobernador, las actividades comenzarán a las 14.45 en la plaza de Armas del Templete Sanmartiniano. Al igual que en todas las comunas, no habrá presencia de público y los actos se podrán seguir a través de las redes sociales.



Marisol Fagundez, intendente de Yapeyú, dialogó dio detalles de los actos que se llevarán a cabo en homenaje a San Martín. La ceremonia central arrancará a las 14.45 y contará con la presencia del gobernador Gustavo Valdés.



“Toda una vida Yapeyú vivió el 16 y el 17 con actos, festejos, gente por las calles. Hoy es un día atípico. Las calles desoladas y vacías en medio de una pandemia”, dijo la jefa comunal en este medio. “Nos cuesta a todos porque no estamos acostumbrados, pero por otro lado nos da tranquilidad porque sabemos que la gente está cumpliendo con la cuarentena”.



“Es difícil hacer un acto sin la presencia de las fuerzas militares, de seguridad, con los chicos de los colegios. Se siente triste, pero no quiere decir que no hagamos un acto con el mismo fervor patrio como lo hacemos todos los años”.